L'ACA preveu licitar la nova depuradora de Maçanet de la Selva per 5,3 milions

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) preveu licitar la construcció de la nova depuradora d'aigües residuals a Maçanet de la Selva (Selva) l'any vinent amb un cost de 5,3 milions d'euros (MEUR). Es construirà als terrenys adjacents de l'actual planta del polígon de Puigtió. El projecte ja està a informació pública i es pot consultar fins a finals de desembre a les seus de l'ACA a Barcelona i Girona, a l'Ajuntament i per via telemàtica. La nova depuradora tindrà una capacitat de tractament de 2.000 m3/dia, el doble que la planta que hi ha actualment i que està en servei des del 1979. El 1995 es va ampliar.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) impulsa la construcció de la nova depuradora d'aigües residuals a Maçanet de la Selva (Selva) perquè l'actual havia quedat obsoleta i feien falta importants actuacions estructurals per modernitzar-la. La nova planta, que es farà als terrenys adjacents de l'actual situada al polígon de Puigtió, garantirà les necessitats de sanejament fins al 2042. La depuradora sanejarà l'aigua residual del nucli urbà de Maçanet de la Selva, el nucli del Molí i dels polígons industrials de Puigtió, Can Roure i la Torderola.

Els treballs estan pressupostats en més de 5,3 milions d'euros i es preveu que les obres es puguin licitar durant el 2019. El nou tractament de la planta, que serà de tipus biològic i amb reducció de nutrients, a més de duplicar la capacitat actual (de 1.000 a 2.000 m3/dia), també millorarà la qualitat de l'aigua tractada. Aquest fet comportarà la millora mediambiental de la riera Torderola.