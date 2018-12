Olot El teatre i la creació artística s´apropen a l´alumnat de secundària

L'alumnat de secundària de l'institut La Garrotxa i de l'Escola Pia d'Olot han participat en la quarta edició de la mostra de teatre El Petit Format. En concret, noies i nois de primer d'ESO han assistit a les actuacions organitzades per Píndoles, microteatre fora del teatre, que va presentar les obres titulades Aquest sol, hi és per a tots?, Duel i Hey soul sister. Els objectius principals de la proposta són aconseguir que els estudiants es familiaritzin amb les arts escèniques i despertar inquietuds artístiques, acostar el teatre als joves i crear nous públics; trencar amb la idea del teatre convencional i descobrir nous formats; fer que adquireixin coneixements de les arts escèniques; promoure el pensament crític; i treballar el teatre des de diferents vessants, com poden ser la lingüística, l'artística, la tècnica o la històrica.