Els regidors insisteixen que l'alcalde de Verges va "calmar els ànims"

Els regidors de l'Ajuntament de Verges (Baix Empordà) que han declarat com a testimonis a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona han reiterat que l'alcalde va "calmar els ànims" en la reunió convocada després de la punxada massiva de rodes al municipi. Aquest dimarts han acabat les declaracions previstes amb dues regidores d'ERC i una del PDeCAT. A la sortida, la regidora Susagna Mustera ha detallat que ha explicat als agents que ella, precisament, va ser una de les afectades i que la reunió del 4 d'octubre va servir per calmar els ànims i per explicar als afectats quins passos havien de seguir. La Guàrdia Civil està elaborant un informe en el marc de la investigació contra l'alcalde de la població per un suposat delicte d'incitació a l'odi.