Baralles il·legals d'aus i bandes dedicades a la droga

El cas de Sant Joan de Mollet no és el primer que la policia treu a la llum i és que la pràctica de baralles il·legals de galls s'ha donat a conèixer en algunes ocasions a Girona amb el comís d'animals, sovint mentre la policia desenvolupa una operació antidroga. Un dels més recents va ser en el marc d'un dispositiu conjunt per prevenir el frau elèctric al barri de Font de la Pólvora de la ciutat de Girona. El mes d'abril, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona van localitzar un punt de cria de galls utilitzats per a baralles il·legals. Hi van trobar set galls en gàbies individuals, diverses gallines i algun pollet. Alguns dels galls tenien la cresta amputada i els esperons del darrere molt desenvolupats. I fins i tot van trobar diversos galls morts i d'altres que estaven molt mal ferits, entre altres.

També es van trobar altres aus de combat quan els Mossos i Vigilància Duanera van desmantellar el clan Capirote, conegut com aquell qui volia muntar una multinacional de la marihuana des de l'Alt Empordà. Durant els escorcolls fets al barri de Sant Joan de Figueres el febrer de l'any passat, van trobar diversos galls de combat. Segons va explicar la policia, els membres del grup criminal anaven a fer baralles de galls a punts d'Andalusia i França, on s'aposta.

Un cas més llunyà però rellevant és el del 2009, quan els Mossos van desmantellar un grup que organitzava baralles de galls en una barraca al bosc, a Campdorà. Van rescatar 24 animals, un de mort, i van comissar més de 33.000 euros d'apostes. En total, la policia va detenir en la macrooperació fins a 10 persones -els organitzadors-, a qui es va atribuir un delicte de maltracte greu d'animals. I se'n van denunciar 27 més.