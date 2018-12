Cauen un 45% en cinc anys els estrangers que s'han nacionalitzat espanyols

Més de 2.800 estrangers han obtingut la nacionalitat espanyola durant l'any 2017 a Girona. Això representa un 45% menys de persones que fa cinc anys. El 2013, la xifra de nacionalitzacions va arribar a 5.175.

La davallada d'obtenció de nacionalitat ve provocada pel retorn de molts estrangers cap al seu país d'origen. I és que abans de la crisi, molts estrangers es van desplaçar a Espanya a treballar i s'hi van quedar a viure i després demanaven nacionalitzar-se. Però els anys de la crisi han provocat que molts dels estrangers en comptes de quedar-se a Espanya hagin optat per tornar al seu país d'origen o anar a altres països. Aquest fenomen de la immigració es fa pal·lès els darrers anys i ara es tradueix també amb la tendència a la baixa en l'obtenció de la nacionalitt espanyola.

Les dades fetes públiques ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) també mostren que de les 2.836 persones que van aconseguir la nacionalitat espanyola, 1.422 van ser homes i la resta, dones (1.414). I el grup d'edat amb més persones nacionalitzades és el de nens entre els cinc i els nou anys. Amb un total de 451. El segon grup és el d'infants de 0 a 4 anys, amb 355 persones.

Quant a les formes d'adquisició de la nacionalitat espanyola, en 2.056 van ser per residència i 780 per opció. Si s'analitza el país d'origen dels estrangers que van aconseguir la nacionalitat espanyola, cal dir que el país que ho encapçala és el Marroc. Aquí parlaríem de 1.098 persones nacionalitzades. I el segon punt del planeta amb més gent que ha volgut convertir-se en espanyol és Hondures, amb 318 persones que resideixen a Girona i que s'han nacionalitzat espanyols. El tercer lloc del podi és per a Bolívia, amb 239, el quart és Colòmbia, amb 126, i el cinquè l'Índia, amb 80.



El primer, pels del Marroc

Si es compara la tendència amb la de fa cinc anys, el 2013, els ciutadans del Marroc també van ser els qui van optar més per nacionalitzar-es (1.409). Però llavors, el segon lloc no era per als hondurenys (393) sinó pels estrangers orginaris de Colòmbia, dels quals se'n van nacionalitzar espanyols fins a 682 procedents d'aquest país de l'Amèrica del Sud.

Quant a Espanya, cal destacar que fins a 66.498 residents estrangers va adquirir la nacionalitat espanyola durant l'any passat, cosa que suposa un 55,9% menys que l'any anterior. Per sexe, el 49,2% de les persones que van adquirir la nacionalitat espanyola durant l'any passat van ser dones i el 50,8% homes. Per edat, les persones entre 0 i nou anys van constituir el grup més nombrós.

Quant a les maneres d'obtenció de la nacionalitat espanyola, 41.180 casos van ser per residència i 25.200 per opció. Aquesta última es va donar sobretot en els menors de 20 anys. I com passa amb Girona, en el cas de tot Espanya, l'origen més freqüent de les persones que van adquirir la nacionalitat espanyola el 2017 va ser el Marroc, amb 17.082 casos.