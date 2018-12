Cobrar, amb monedes virtuals, per reciclar envasos

El Pla de l'Estany farà una prova pilot per augmentar el reciclatge dels envasos lleugers mitjançant recompenses amb una moneda virtual, els 'reciclos'. A partir d'una aplicació al mòbil, dissenyada per l'empresa Blue Room amb el suport d'Ecoembes, l'usuari haurà de posar unes etiquetes QR a la bossa i escanejar-la amb l'aplicació abans de tirar-la al contenidor groc. Si ha fet una bona feina, rebrà un reciclo al mòbil que podrà canviar per participacions de números de loteries o aportacions a ONG de la comarca, entre d'altres recompenses. Es farà una campanya informativa als veïns de Fontcoberta i la urbanització de Melianta, l'àmbit on es centrarà la prova, si bé també està obert a veïns d'altres punts de la comarca. La prova començarà aquest mes i acabarà el 10 de febrer del 2019.

"Volem motivar el ciutadà perquè vegi que reciclar és un compromís però també una oportunitat", ha explicat aquest dimecres la directora de Blue Room Innovation, Denisa Gibovic, l'empresa que ha ideat el projecte Reciclos. La prova és experimental i no s'ha fet mai a Catalunya. El que es vol és animar el ciutadà a reciclar els envasos lleugers de la millora manera per, a canvi, aconseguir els 'reciclos', una moneda virtual que té un valor estimat d'uns 50 cèntims per unitat.

En els pròxims dies, es repartiran un miler de 'kits' on s'inclouen 20 bosses i 20 etiquetes amb el codi QR. L'usuari haurà de posar una de les etiquetes a la bossa i escanejar-la mb l'aplicació abans de tirar-la al contenidor groc. Seguidament, es farà una feina de comprovació a la planta de triatge per verificar que el material dipositat és el correcte. I si s'ha fet correctament, es premiarà amb un reciclo. Falta veure quant temps trigarà l'usuari a rebre el reciclo però els impulsors recorden que és una prova pilot per fer ajustos i veure com es pot perfeccionar la idea. La prova s'allargarà unes deu setmanes i està previst que finalitzi el 10 de febrer del 2019.

Participacions de loteria i aportacions a ONG

El projecte inclou un catàleg amb les recompenses que podrà adquirir l'usuari gastant els reciclos obtinguts. Entre aquestes, hi ha les participacions a loteries (la Grossa de Nadal i el sorteig de Reis, ONCE i la Grossa), aportacions a ONG de la comarca i d'una manera més simbòlica, demanar que et rebaixin la taxa d'escombraries.

Des del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, que donen suport a la iniciativa, han explicat que tècnicament no es podrà descomptar del rebut perquè les taxes són fixes però sí que serà una manera de veure com d'important és per al ciutadà aconseguir aquestes rebaixes si es fa una bona feina. Per Gibovic, un aspecte diferencial del programa és que l'usuari pot triar amb què es vol gastar les monedes i subratlla que també hi ha l'opció de regalar-les a algú altre per potenciar així el seu ús social.

La prova se centrarà sobretot en els habitatges de Fontcoberta i la urbanització de Melianta on es farà una campanya informativa als veïns. Durant la Fira d'Hivern de Banyoles el 15 i 16 de desembre, també s'explicarà la prova i es repartiran 'kits' a persones de la comarca que hi vulguin participar.

Tant el president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Jordi Xargay, com el conseller de Medi Ambient de l'ens, Josep Antoni Ramon, han coincidit que "no hi ha un únic" sistema de reciclatge i que cal seguir buscant fórmules per incrementar la recollida selectiva de residus a la comarca. Durant el 2017, a Catalunya la mitjana de recollida selectiva va fregar el 40% mentre que al Pla de l'Estany el percentatge va ser del 37,4%. Aquestes xifres estan lluny encara del 55% fixat per la UE pel 2025.

Per la seva banda, el gerent d'Ecoembes a Catalunya, Jordi Pietx, ha destacat que les noves fórmules de reciclatge han d'incrementar la implicació i participació dels usuaris, que són els generadors de residus. Aquesta empresa és la que assumeix el cost de la prova.