Ensenyament no cobrirà les baixes de mestres i de professors fins al 7 de gener

Les baixes per maternitat, malaltia, accident o per qualsevol altre motiu en escoles i instituts no es cobriran fins després de Reis, ja que avui és l'últim dia que el Departament d'Ensenyament nomena professorat substitut abans de les vacances de Nadal. Aquesta restricció, que s'ha anat fent més acusada al llarg dels últims anys, ha indignat els representants dels docents, que denuncien perjudicis en el funcionament dels centres i en el professorat que es quedi sense contracte laboral durant gairebé cinc setmanes.

Aquest dimecres, entre la 1 i les 2 del migdia, els Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona adjudicaran les úniques substitucions del desembre. Com a la resta de Catalunya, el proper nomenament de substituts es farà el 7 de gener, el dia abans de la represa del curs. Això vol dir que qualsevol vacant que sorgeixi entre el dilluns 10 de desembre i el dia 21 no es cobrirà fins al 8 de gener.

L'habitual és que la Conselleria realitzi vuit o nou actes de nomenaments telemàtics cada mes per cobrir les baixes, dos per setmana, una periodicitat que es trenca cada cop que s'acosta una aturada de les classes. Ara bé, aquesta és la primera vegada que els nomenaments del desembre, un mes marcat pel pont del 6 al 8 i per les vacances de Nadal, queden reduïts a un dia; el 2016 se'n van fer tres (els dies 9, 13 i 16) i el 2017, dos (el 5 i el 12).

El sindicat majoritari a Girona, Ustec·STEs, va apuntar a una situació molt concreta, la de les docents amb baixa per maternitat que es reincorporen als centres amb dos terços de jornada, de manera que l'altre terç l'ha de cobrir la resta de la plantilla. Un dels seus delegats, Raül Cansado, va lamentar que el professorat amb una substitució que acabi avui no podrà optar a un altre nomenament fins al 7 de gener i que, «encara que el centre tingui la necessitat, es quedarà sense plantilla fins al 21 de desembre». El portaveu d'Ustec·STEs, Xavier Díez, va remarcar que «és possible que es desnomeni molta gent que cobreix substitucions, deixin de pagar-les un mes i el 8 de gener tornin al centre», una situació que va qualificar de «frau contractual».

La Federació d'Educació de CCOO, el segon sindicat en representació a Girona, va criticar que Ensenyament deixi «sense cobrir substitucions la gran part del mes de desembre» i va advertir que el fet de convocar avui els únics nomenaments «implica que, si et poses malalt més enllà del dia 5, no se substituirà la teva baixa». Per això, el sindicat demana al Departament que també programi adjudicacions per a l'11, el 14 i el 18 de desembre.