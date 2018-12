Ensenyament rectifica i també nomenarà substituts la setmana vinent

El Departament d'Ensenyament ha rectificat i la setmana que ve programarà un altre dia de nomenaments telemàtics per cobrir les baixes de mestres i professors als centres. Tot i que no ha concretat la data, fonts sindicals apunten que poden ser l'11 o el 12 de desembre.

La Conselleria s'ha compromès a ampliar la cobertura de substitucions aquest dimecres al matí a la Mesa Sectorial de l'administració amb els sindicats que representen els docents. Els dos majoritaris, Ustec·STEs i CCOO, han coincidit en interpretar el canvi com un resultat de la pressió sindical. Des d'Ustec·STEs indiquen que el seu propòsit és aconseguir que hi hagi nomenaments fins l'últim dia abans del període de Nadal.

Els portaveus d'aquestes dues formacions a Gironaque Ensenyament preveiaaquest desembre. Això significava que les baixes per maternitat, malaltia, accident o per qualsevol altre motiu en escoles i instituts no es cobririen fins després de les vacances de Nadal i Reis, el 7 de gener. Aquesta restricció de la cobertura de vacants, que s'ha anat fent més acusada al llarg dels últims anys, va indignar els representants dels docents.

Tot i el compromís del Departament amb els sindicats, al web dels Serveis Territorials de Girona aquesta tarda encara només hi consta el 5 de desembre com l'única data de nomenaments telemàtics abans de l'aturada de Nadal. Les classes continuaran fins al 21 de desembre.

Un cop passat el període vacacional, el proper nomenament de substituts està programat per al 7 de gener, el dia abans que es reprengui el curs.



Vuit o nou nomenaments habituals cada mes



L'habitual és que la Conselleria realitzi vuit o nou actes de nomenaments telemàtics cada mes per cobrir les baixes, dos per setmana, una periodicitat que es trenca cada cop que s'acosta una aturada de les classes. Ara bé, aquesta ha estat la primera vegada que els nomenaments de desembre, un mes marcat pel pont del 6 al 8 i per les vacances de Nadal, havien quedat reduïts a un sol dia; el 2016 se'n van fer tres (els dies 9, 13 i 16) i el 2017, dos (el 5 i el 12).

Dimarts, el sindicat majoritari a Girona, Ustec·STEs, va apuntar a una situació molt concreta, la de les docents amb baixa per maternitat que es reincorporen als centres amb dos terços de jornada, de manera que l'altre terç l'ha de cobrir la resta de la plantilla. Un dels seus delegats, Raül Cansado, va lamentar que el professorat amb una substitució que acabi avui no pogués optar a un altre nomenament fins al 7 de gener i que, «encara que el centre tingui la necessitat, es quedarà sense plantilla fins al 21 de desembre». El portaveu d'Ustec·STEs, Xavier Díez, va remarcar que «és possible que es desnomeni molta gent que cobreix substitucions, deixin de pagar-les un mes i el 8 de gener tornin al centre», una situació que va qualificar de «frau contractual». Això es pal·liarà amb la convocatòria d'un altre acte de nomenaments la setmana vinent.

La Federació d'Educació de CCOO, el segon sindicat en representació a Girona, va criticar que Ensenyament deixi «sense cobrir substitucions la gran part del mes de desembre» i va advertir que el fet de convocar avui els únics nomenaments «implica que, si et poses malalt més enllà del dia 5, no se substituirà la teva baixa». Per això, el sindicat demanava que el Departament també programés adjudicacions per a l'11, el 14 i el 18 de desembre. Al final, s'ha aconseguit un dia més.