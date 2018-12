Eudald Picas ja és el nou president del Consell Comarcal del Ripollès. L'acte de proclamació es va fer ahir dimarts a la nit durant un ple extraordinari. Va ser escollit amb els vots a favor del grup de CiU i l'abstenció de la resta de forces. Picas, actualment alcalde de Gombrèn, va ser vicepresident primer i president del Consell d'alcaldes del Ripollès fins que Joan Manso va presentar la renúncia com a president al ple del passat 20 de novembre. En el nou cartipàs, Manso es queda l''àrea de Presidència, Règim Interior i Hisenda, com a vicepresident primer, mentre Imma Constans i Josep Coma ocupen el càrrec de vicepresident segon i tercer en el nou cartipàs.

En el seu discurs d'ahir, el nou president va agrair la confiança dipositada per part dels consellers comarcals i, especialment, la del president sortint i del vicepresident Josep Coma, la feina dels quals ha estat "admirable". I va assegurar que serà un mandat amb "canvis mínims" pel poc temps que queda fins a les eleccions municipals de l'any vinent.

El nou president del Consell Comarcal del Ripollès va desgranar les línies de treball per aconseguir l'objectiu de "seguir treballant al servei de les persones i dels municipis". Els eixos principals seran "vetllar perquè viure al Ripollès no sigui un handicap sinó que els ciutadans tinguin els mateixos drets i serveis que els de l'àrea metropolitana"; donar suport als ajuntaments i, especialment als més petits, i "fer pinya" entre tots els municipis.

Per altra banda, va subratllat la necessitat de seguir buscant consensos sense perdre el principi d'autonomia dels ajuntaments tot posant com a exemples el servei de recollida de residus, el servei del transport escolar o el paper que ha tingut el Consell Comarcal per aconseguir els recursos necessaris pels danys de la tempesta tropical 'Leslie'.

I entre els projectes amb els que s'haurà de treballar, va destacar el nou sistema de deixalleries per optimitzar el servei, seguir desplegant la fibra òptica entre les dues valls, millorar el transport per connectar millor els nuclis de les capitals de les valls o tenir uns serveis socials "musculats" per donar servei a les necessitats de la població.



Pel que fa a les intervencions dels portaveus dels grups comarcals, Josep Coma, en nom de Convergència i Unió, va donar l'enhorabona a Eudald Picas i, en la línia del discurs del nou president, va defensar els projectes que l'equip de govern té sobre la taula per resoldre les necessitats dels ciutadans i els municipis sense personalismes. En nom de Moviment d'Esquerres, Lluís López, va destacar que la presidència recaigui en l'alcalde d'un municipi petit i va expressar "tota la lleialtat" al pacte de govern tot agraint la "confiança dipositada" al seu grup.

Des de l'oposició, Roger Bosch, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, va desitjar que el canvi de presidència comporti "més canvis" com ara la comunicació per part de l'equip de govern. Picas li va respondre que "sempre tindrà les portes del despatx del president obertes". Finalment, des de la Candidatura d'Unitat Popular – Poble Actiu, Santi Llagostera va qualificar l'elecció de "canvi interessant" tot afegint que espera que n'arribin d'altres.

En el ple extraordinari d'ahir van excusar la seva presència el conseller del PSC-Candidatura de Progrés, Carlos Fernández, i el conseller de CiU Miquel Rovira.



Tres vicepresidències

Després de la proclamació, es va aprovar el nou cartipàs de govern. El president liderarà l'àrea de Territori i Sostenibilitat mentre que la vicepresidència primera recau en Joan Manso, fins fa poc president, que encapçalarà l'àrea de Presidència, Règim interior i Hisenda. Pel que fa a la vicepresidència segona és per a Imma Constans, juntament amb l'àrea de Serveis a les persones. Finalment, Josep Coma assumeix la vicepresidència tercera i el lideratge de l'àrea de Cooperació municipal, Relacions institucionals i transfrontereres, Modernització de l'administració i Innovació territorial. La resta de consellers mantenen les mateixes subàrees.

Al ple hi ha assistit com a públic el delegat de la Generalitat de Catalunya a Girona, Pere Vila, i el director dels serveis territorials de Presidència a Girona de la Generalitat de Catalunya, Raül Morales, juntament amb diversos regidors de l'ajuntament de Ripoll.