Els hotels del Pirineu gironí esperen aquest pont ocupacions del 80%

Les comarques gironines de muntanya es preparen per viure un pont de la Puríssima amb alta ocupació, a uns nivells similars als de l'any passat, coincidint amb l'inici «oficial» -algunes estacions ja han obert pistes fa dies- de la temporada d'esquí al Pirineu.

La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona va assegurar ahir que les ocupacions dels establiments de la província durant el pont de la Puríssima, que és des de demà fins diumenge, serà «semblant» a la del 2017. En un comunicat emès ahir, la patronal hotelera va informar que a la comarca de la Cerdanya s'espera una ocupació del 80%, mentre que al Ripollès serà del 75%. La Garrotxa, per la seva banda, té en aquests moments unes previsions d'ocupació del 85%.

Per la seva banda, la ciutat de Girona i la seva rodalia espera una ocupació del 70%, mentre que la Selva Interior preveu que rondarà el 65%, xifres superiors a les perspectives per a les destinacions de platja.

Al litoral gironí, tot i que en aquests moments de la temporada hi ha una oferta d'entre un 40% i 50% de la flota hotelera -molts establiments estan tancats-, les previsions van des del 40% a la comarca de l'Alt Empordà al 60% de la Costa Brava sud, passant pel 50% d'ocupació prevista en la Costa Brava centre.

El perfil de turista que es preveu per a aquest pont -sempre segons la Federació d'Hostaleria- vindrà amb família o parella i provinent principalment de la província de Barcelona i rodalia, i en menys mesura de la resta d'Espanya.

Les dades de la Federació provenen de les onze associacions membres de l'entitat.



Dues nits de mitjana

La mitjana d'estades per persona i nit a tota la província de Girona durant aquests quatre dies serà de dues nits i, els dies que els establiments hotelers tindran una major ocupació seran el divendres 7 i el dissabte 8 de desembre.

Pel que fa a la resta de Catalunya, al Pirineu de Lleida s'esperen ocupacions d'entre el 70 i el 90%. Tant a Girona com a Lleida s'espera que les reserves d'última hora ajudin a acabar de fer els plens, una situació que també es viu a comarques de la zona interior del país com el Berguedà o Osona. A Barcelona ciutat s'augura una ocupació del 60% de les places hoteleres, per sobre del 45% de l'any passat.

A la Costa Daurada es confia a arribar al 80% d'ocupació per aquest pont de la Puríssima, una xifra similar a la dels darrers anys, si bé cal tenir en compte que pel fet de ser temporada baixa s'ofereixen unes 11.000 places hoteleres, el 20% de les disponibles.