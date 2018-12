«Per a l'afectat és un dia que la seva situació es fa visible, i ho agraeix»

«Un dels moments més emocionants és quan truca una persona que està afectada per la malaltia d'aquell any. Senten que tenen suport. Per a l'afectat és una dia que la seva situació es fa visible, i ho agraeix», explicava ahir Montse Brugués, que des de fa deu anys és voluntària de La Marató, agafant trucades per rebre les donacions. Va començar el 2008, perquè la cita estava dedicada a una patologia que l'afectava directament, i va voler participar-hi de forma més activa, parlant directament amb la gent. Des de llavors no ha parat, i explica que cada any intenta engrescar algú perquè també s'hi apunti.