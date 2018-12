Riudaura consultarà la reforma del centre cívic d'RCR als veïns

L'Ajuntament de Riudaura consultarà la recuperació del centre cívic als veïns. Segons ha explicat l'alcalde, David Jané (Junts fem Riudaura), a inicis del 2019, l'Ajuntament exposarà al poble el projecte redactat per RCR arquitectes en col·laboració amb organismes especialitzats en seguretat i normativa. Es tracta del projecte que organitza la reforma de la planta superior del centre cívic i que n'ha de permetre l'obertura.

El centre cívic va ser posat en servei el 1999 i tancat al cap de 4 anys per motius de seguretat i incomoditat al·legats pels veïns i l'Ajuntament. Des de llavors, el centre cívic roman tancat. Ara, l'Ajuntament disposa d'una proposta valorada en uns 600.000 euros que són finançats per la Diputació de Girona, el romanent positiu de l'Ajuntament i la Fundació de RCR arquitectes. A més, segons l'alcalde, hi ha una part del finançament que està pendent del compromís de la Generalitat.

Jané ha explicat que l'Ajuntament vol presentar un projecte que marcarà fins al darrer endoll. «No es tracta de presentar un projecte genèric, sinó d'exposar un document en què els veïns puguin dir la seva», ha exposat. Ha explicat que la consulta tindrà dues respostes, una a favor i una altra en contra del projecte.

A partir dels resultats, segons Jané, el consistori que entri el maig del 2019 tindrà 4 anys per refer l'interior de la planta superior del centre cívic. Segons ell, les intencions són reparar els defectes de la manca de manteniment i adequar les instal·lacions a la normativa.

Ha concretat que els àmbits de treball són el continent, la coberta, la part de vidres i la redistribució d'alguns espais interiors. Jané ha indicat que s'ha pensat en els sentits de funcionalitat i en l'experiència de quan va estar 4 anys obert.

En el darrer sentit, han recollit les queixes que van transcendir i han aportat solucions. Per exemple, una de les queixes feia referència a la manca de seguretat d'una escala i han previst posar-hi una barana de seguretat. També preveuen canviar el sistema de vidres.

Jané ha avançat que el projecte manté la mateixa estructura. Ha recordat que les formes del centre cívic estaven en un lloc destacat en l'exposició que RCR va fer el 2015 al Palau Robert de Barcelona. «Quan entraves, el primer que veies era el centre cívic de Riudaura», ha explicat.

A més, Jané ha assenyalat que cada vegada hi ha més gent que s'acosta fins a Riudaura per fotografiar el centre cívic com un exponent de l'obra inicial dels arquitectes guanyadors del premi Pritzker 2017. «Sempre hi ha gent que fotografia el centre cívic, sobretot a l'estiu», ha assenyalat. Ahir, van fer públic que la medalla d'or de la Generalitat ha estat atorgada a RCR arquitectes.

L'alcalde ha definit el centre cívic com un edifici emblemàtic. En el seu moment, l'immoble va estar seleccionat per al premi europeu Mies Van der Rohe i és considerat com un referent dels estils arquitectònics compromesos amb un territori. Sobre la base de la funcionalitat, les formes i els colors volen mimetitzar-se amb l'entorn amb la intenció de donar sensacions de seguretat, comoditat i pertinença als usuaris.



Dues parts

El centre cívic està separat en dues parts. Una, més espectacular, que està situada davant de la plaça Tiradors i que roman tancada des de fa 15 anys i que és el motiu del projecte que serà exposat a la consulta dels veïns, i una altra, situada en una part inferior menys visible i que té la porta d'accés a la vora d'una pista poliesportiva i d'uns prats que acaben al costat de la carretera (GIV-5224).

La part inferior acull uns sanitaris i una sala que té utilitats polivalents. Aquesta part de l'edifici té utilitat pràctica des del 2009, quan l'Ajuntament hi va fer una reforma de 230.000 euros.

Jané ha explicat que la part inferior també entra en el projecte que hauran de votar els veïns. La sala inferior ara té una sortida d'emergències lateral i la proposta n'hi preveu dues. La part inferior consta d'una sala amb sanitaris. És utilitzat amb regularitat per a la celebració d'esdeveniments.