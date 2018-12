Un terratrèmol de 2,2 graus sacseja el Ripollès

Un terratrèmol de 2,2 graus a l'escala de Richter amb epicentre a Setcases ha fet tremolar avui la comarca del Ripollès. El sisme s'ha produït a un quart d'una del migdia al nord-est d'aquesta localitat, tal com ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Tot i que els terratrèmols que superen una magnitud de 2,2 es poden notar per la ciutadania, en aquesta ocasió els serveis d'emergències no van rebre cap avís al respecte i, en general, no va ser qualificat com a percebut. Aquest sisme és el segon que supera o iguala els 2,2 graus durant el 2018 a la província de Girona, juntament amb un de 2,5 graus que va tenir lloc a Fogars de la Selva el passat setembre.

Segons dades de l'ICGC, durant els darrers vuit anys s'han comptabilitzat un total de 39 terratrèmols a les comarques gironines, incloent a la llista aquells que estan per sobre dels 2,2 graus o bé els que la població va notar en el moment en què van succeir. Al llarg d'aquest temps, la comarca selvatana ha estat la que ha registrat més activitat sísmica, un 35% dels terratrèmols de la província. Un dels principals motius és la presència d'una cruïlla de dos sistemes de falles.

Durant el 2017, la Selva i el Ripollès van registrar els sis sismes que van tenir lloc a la demarcació. A la comarca selvatana, se'n van registrar cinc que van tenir lloc a prop de la localitat de Santa Coloma de Farners. En el cas del Ripollès, la tremolor va sacsejar el terra a tocar d'Ogassa en un sisme que no va ser percebut pels habitants de la zona.

De fet, la Selva és la segona regió - només després dels Pirineus - amb més activitat sísmica de Catalunya, segons indiquen des de l'ICGC.