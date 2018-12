Alerten de la bretxa entre l'evidència científica i les polítiques sobre el tabac

Els experts que participen en el quart simposi sobre tabaquisme que se celebra aquesta setmana a Barcelona han alertat del desequilibri existent entre l'evidència científica sobre el dany que causa el tabac i les polítiques públiques respecte a aquesta addicció. El centenar d'assistents a aquesta jornada, organitzada per l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS), han debatut sobre els passos a seguir perquè tant la comunitat investigadora com els responsables polítics i fins i tot el públic en general siguin conscients d'aquesta bretxa.

Els experts lamenten que malgrat la «quantitat impressionant» d'evidències científiques per prevenir i parar el tabaquisme -que consideren una «epidèmia»- i les seves conseqüències, les polítiques públiques no incorporen el coneixement generat «amb suficient agilitat i intensitat».

Alguns dels motius d'aquesta bretxa, apunten, es deuen a la divulgació «insuficient o no oficial dels resultats de la investigació, la interferència de la indústria del tabac o la baixa prioritat del control del tabac en algunes agendes polítiques».

Així, des de l'organització assenyalen algunes mesures necessàries per frenar el tabaquisme, com els impostos sobre el tabac, així com una unificació en l'aplicació de les directives europees o la difusió de les evidències generades «per influir i provocar canvis en la política».