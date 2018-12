Ensenyament rectifica i la setmana vinent també nomenarà substituts

El Departament d'Ensenyament ha rectificat i la setmana que ve programarà un altre dia de nomenaments telemàtics per cobrir les baixes de mestres i professors als centres educatius abans de Nadal. Tot i que encara no ha concretat la data, fonts sindicals van apuntar que podria ser l'11 o el 12 de desembre.

La Conselleria es va comprometre a ampliar la cobertura de substitucions ahir al matí, en la Mesa Sectorial de l'administració amb els sindicats de docents programada per tractar la propera convocatòria d'oposicions, però que els sindicats van aprofitar per demanar explicacions sobre la retallada de nomenaments. Les dues formacions majoritàries, Ustec·STEs i CCOO, van coincidir en interpretar el canvi i l'anunci d'una nova data com el resultat de la pressió sindical.

Ara bé, tot i la satisfacció, ambdós grups van deixar clar que continuaran exigint la cobertura de baixes fins al Nadal i, per tant, l'organització de més sessions de nomenaments. Des de CCOO van recordar el pacte que preveu cobrir les baixes el primer dia que es produeixen, cosa que no passarrà aquest final de trimestre.

Els portaveus d'aquests sindicats a Girona dimarts van criticar que avui, 5 de desembre, fos l'únic dia que Ensenyament havia previst per nomenar substituts durant el desembre. Això significava que les baixes per maternitat, malaltia, accident o per qualsevol altre motiu en escoles i instituts no es cobririen fins després de les vacances de Nadal i Reis, el 7 de gener. Aquesta restricció de la cobertura de vacants, que s'ha anat fent més acusada al llarg dels últims anys, va indignar els representants dels docents.

Tot i el compromís del Departament amb els sindicats, fins ahir al vespre, al web dels Serveis Territorials de Girona només hi constava el 5 de desembre com a data de nomenaments telemàtics abans de Nadal. Les classes continuaran fins al 21 de desembre.