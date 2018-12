Els municipis gironins escalfen motors per «La Marató», dedicada al càncer

Les comarques gironines ja fa dies que acullen activitats per col·laborar amb La Marató de TV3, que se celebrarà el diumenge 16 de desembre i que enguany estarà dedicada al càncer. En total, arreu de la demarcació hi ha previstos 460 actes repartits en 135 municipis i, malgrat que la majoria es concentren entorn de la cita solidària, ja hi ha pobles i entitats que s'han començat a mobilitzar.

És el cas de Blanes, que diumenge va acollir l'espectacle del Mag Marín Magia, Risas y Yo en un acte promotiut per la Fundació Oncolliga i en què es van recollir 2.815 euros per a la recerca oncològica. Pel que fa a la resta d'activitats que s'han organitzat a Blanes, de l'1 al 15 de desembre la Biblioteca Comarcal organitza «Llibres que curen», que es venen a canvi d'un euro.

D'altra banda, diumenge 9 de desembre, els Manaies de Blanes i els Manaies Iuniores faran una cercavila per places i carrers del centre de la vila a partir de les 12 del migdia.

Per la setmana vinent, el 14 hi haurà dues marxes promogudes per escolars, una per l'Escola Mossèn Joan Batlle i l'altra, per l'Escola Sa Forcanera la Marxa per la Marató. L'endemà, dia 15 l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes (AFIC) farà fotografies nadalenques a tothom qui vulgui a canvi d'un donatiu, a partir de les 9 del matí al seu local, l'antiga Escola Carles Faust.

El diumenge 16 de desembre, coincidint amb el dia en què se celebra La Marató, a Blanes hi haurà també activitats: una nova edició de la Cursa CaniCross; visites al Jardi Botànic Marimurtra a canvi de donatius; activitat sorganitzaes pel Col·legi Santa Maria i Cor de Maria, un Torneig de Futbol Platja Solidari i l'espectacle Dansa per la Marató, amb la col·laboració de diverses escoles de dansa.

Les delegacions que la Fundació Oncolliga Girona té repartides arreu de les comarques gironines també s'han bolcat amb La Marató. Una vintena de delegacions han programat activitats les setmanes prèvies al 16 de desembre, des de xerrades divulgatives fins a caminades, espectacles o desfilades de moda benèfiques, entre d'altres. Algunes de les activitats ja s'han dut a terme amb gran èxit, com una desfilada solidària a Cabanes en què es van recaptar 1.542 euros, i d'altres estan programades pel pròxims dies, , com una caminada solidària familiar a l'Estartit, una quina a Llanars o l'activitat «Posa llum a la malaltia» a Ripoll, per exemple.

Diverses entitats de Vidreres també s'han unit per preparar multitud d'activitats tant els dies previs com el mateix 16 de desembre. Màgia, una mostra de teatre infantil, tallers, una xocolatada solidària o el festival Nadal Patinatge Solidari són algunes de les activitats previstes al municipi selvatà per recaptar fons amb la iniciativa solidària.

Els quatre pobles del Consorci dels Aspres a l'Alt Empordà -Capmany, Cantallops, Espolla i Sant Climent de Sescebes- organitzen un any més el passeig solidari per La Marató. Serà el dia 16, a partir de les 9 del matí, i el lloc de sortida serà la plaça del Fort de Cantallops. Hio ha previst un esmorzar a la sala La Societat La Concòrida. Els tiquets es poden adquirir a cada ajuntament participant abans del 13 de desembre.

Cornellà del Terri també se suma a la causa, que no només vol finançar la recerca oncològica sinó conscienciar la ciutadania sobre el càncer, organitza diumenge 16 al Pavelló Municipal la Gran Quina a favor de La Marató de TV3.

L'hospital d'Olot és una altra de les institucions que se suma a la causa. Serà amb la setena edició dels playbacks, que se celebrarà el 13 de gener en dues sessions i en què participaran una cinquantena de treballadors del centre. Gràcies a les edicions anteriors, l'hospital garrotxí ha aportat més de 34.000 euros a La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.