El pont porta un progressiu descens de temperatures

Agafin abrics els que tenen previst gaudir per les comarques gironines del pont que avui comença. Segons apuntava ahir el Meteocat, de dijous a diumenge seran quatre dies combinats sobretot de sol i boira a la demarcació. Una tendència que també s'estén a la resta de Catalunya.

A mitjà termini, poc moviment meteorològic: domini del sol, però amb bancs de boira a punts de l'interior, sobretot fins divendres. Dissabte i sobretot diumenge, vent del nord als dos extrems del territori, alguns núvols al Pirineu i temperatura més baixa.

Pel que fa a les temperatures, aquestes aniran progressivament de baixa de cara al cap de setmana. Una bona notícia pels que tenen previst estrenar la temporada d'esquí a les estacions gironines, ja que els canons podran paliar l'actual manca de neu.



Controls de trànsit

Els Mossos d'Esquadra han anat instal·lant 1.022 controls de diversos tipus en les carreteres catalanes entre les 3 de la tarda d'ahir i es posaran fins ales 12 de la nit del diumenge dia 9, per evitar un increment de la mortalitat durant el Pont de la Constitució, va informar ahir el sotscap de Mobilitat, Vicenç Gasulla.

Sortiran prop de 470.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu del pont de la Constitució, per la qual cosa el Servei Català de Trànsit va demanar que s'extremi la prudència al volant després de disparar-se la mortalitat aquest any, amb 178 víctimes, un 17,5 % més que al 2017. El Pont de la Constitució es considera el tercer pont de mobilitat més important de tot l'any, per darrere de Sant Joan i Setmana Santa.

Al llarg de la tarda d'ahir, coincidint amb l'operació sortida, hi havia convocades marxes lentes a Tarragona i Lleida.

Pel que fa a l'operació retorn, està prevista la tornada de 250.000 vehicles a Barcelona el diumenge 9 de desembre, especialment entre les 11:30 i les 21:30 hores.

Les vies amb major previsió de conflictivitat seran la C-16, la C-14, la C-25, la C-17, la N-260, la C-28 i la N-14, pel que fa a l'operació sortida, i l'A-2, la C-14, la N-230, la N-260, la C-16, la C-17 i la C-55 en l'operació tornada del diumenge.