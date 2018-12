Presenten la pel·lícula sobre l'anorèxia rodada a Girona

La pel·lícula Ara, un film sobre l'anorèxia rodat a Girona l'estiu del 2017, s'ha presentat aquesta setmana al Cinema Truffaut dins el festival Temporada Alta. El llargmetratge de ficció dirigit pel metge i realitzador Pere Solés mostra el dia a dia d'un grup de pacients d'anorèxia nerviosa durant el seu ingrés hospitalari i la relació amb el seu terapeuta

La pel·lícula és una ficció protagonitzada per pacients reals del Centre de Patologies Alimentàries de la Clínica Bofill i mostra com un equip de psicòlegs clínics especialistes en patologia alimentària lluiten amb la única arma que tenen, el sentit comú, contra el sense sentit al que es veuen abocades moltes noies com la Núria, una nova pacient anorèxica que arriba al centre, que posa a prova la professionalitat dels terapeutes.

El film, que es va estrenar el 28 d'octubre a la Semana Internacional del cine de Valladolid (Seminci), es va passar dimarts al cinema gironí en doble sessió, després que la primera exhaurís les entrades. Produït per DDM Visual amb la participació de TV3, el film s'estrenarà als cinemes durant el mes de març després de l'emissió del documental La meva vida com una pel·lícula que es podrà veure al programa Sense Ficció de Tv3. El documental aborda l'anorèxia nerviosa a través de les experiències dels terapèutes i les pacients durant el rodatge del llargmetratge Ara.

El llargmetratge vol fugir dels tòpics i dels sensacionalismes que sovint es troben en les pel·lícules de ficció que tracten temes relacionats amb la patologia mental. Les pacients i el seu terapeuta, Pau Chapur, han participat en tallers d'improvisació amb el director del projecte, a partir dels quals s'ha tancat un guió de ficció basat en les seves experiències reals.