Protesta dels CDRs contra l'acte constitucionalista d'avui

Mentre a dins de la Subdelegació del Govern es commemoraven els 40 anys de la Constitució, a fora, els CDRs havien convocat una protesta en contra de la celebració però, sobretot, per rebutjar l'acte constitucionalista que ha organitzat avui a la plaça 1 d'Octubre de 2017 la plataforma Borbonia i al qual dona suport Vox.

La idea inicial era fer una batucada mentre durés l'acte dins la subdelegació, però finalment els assistents van decidir «decorar» la plaça 1 d'octubre per tal de mostrar el seu rebuig a l'acte d'avui.

Tot i això, només van poder situar-se en un espai molt petit de la plaça, ja que els Mossos d'Esquadra l'havien envoltat de tanques per evitar incidents de cara a la concentració constitucionalista d'avui, que els CDR tenen intenció de boicotejar.



Manifestació pel centre

Posteriorment, els membres del CDR van manifestar-se pel centre de Girona per seguir mostrant el seu rebuig «al feixisme» i a la convocatòria d'avui. Amb una pancarta on es podia llegir «Feixisme ni a Girona ni enlloc. No passaran», des de la plaça 1 d'Octubre van enfilar per la Gran Via Jaume I cridant consignes com «Girona serà la tomba del feixisme», «no passaran», «ni un pas enrere, contra el feixisme acció directa» o el ja clàssic «els carrers seran sempre nostres». També van demanar la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch.

Finalment, van arribar fins a la delegació del Govern a Girona, a la plaça Pompeu Fabra, on van empaperar l'entrada amb un gran cartell on es podia llegir una frase de Buenaventura Durruti: «Cap govern lluita contra el feixisme per destruir-lo. Quan la burgesia veu que el poder se li escapa de les mans, aixequen el feixisme per mantenir els seus privilegis».

Per aquest matí, els CDRs han convocat a primera hora del matí per evitar que es pugui celebrar l'acte de Borbonia i Vox a la plaça 1 d'Octubre. .