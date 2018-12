Reduït un veï a la comissaria de Banyoles armat amb un ganivet, tisores i un punxó

La Policia Local de Banyoles ha reduït un veí que s'ha presentat a comissaria armat amb un ganivet de cuina, una navalla i un punxó. Els fets han tingut lloc aquest dijous a la matinada. L'individu, que viu al barri de La Farga, ja havia provocat aldarulls poca estona abans, llançant objectes des del balcó de casa seva. Cap a les cinc de la nit, ha anat a la comissaria i, quan ha tocat el timbre, els agents ja han vist que s'amagava alguna cosa entre la roba. A l'avantbraç hi duia un ganivet de cuina d'uns 55 centímetres. Després de forcejar amb ell i reduir-lo, quan els agents l'han escorcollat, li han trobat un altre ganivet i un punxó. La Policia Local ha arrestat l'home i ha traspassat la detenció als Mossos d'Esquadra.

La detenció de l'individu ha tingut lloc aquesta matinada. Abans, però, l'home ja havia obligat la Policia Local i els Mossos d'Esquadra a mobilitzar-se, perquè estava llançant objectes des del balcó de casa seva (un pis situat al carrer Barcelona). Després de rebre l'avís d'un veí, la policia ha anat fins al lloc per intentar calmar-lo, però en veure que la seva presència encara l'alterava més, han optat per no intervenir.

Una estona després, però, l'home s'ha presentat a la comissaria de la Policia Local. Eren cap a les cinc de la matinada. L'individu estava molt alterat i, quan ha tocat al timbre, els agents ja han vist que s'amagava alguna cosa entre la roba. A l'avantbraç, hi duia un ganivet de cuina d'uns 55 centímetres.

Els agents han forcejat amb ell i han hagut de reduir-lo i immobilitzar-lo al terra, perquè l'home es resistia en tot moment. Després d'identificar-lo, la Policia Local l'ha escorcollat i li ha trobat dues armes més al damunt. En una de les butxaques de la jaqueta, hi portava una navalla. I amagat a la zona dels genitals, un punxó.

La Policia Local ha arrestat l'individu i ha traspassat la detenció als Mossos d'Esquadra, que seran els encarregats de passar-lo a disposició judicial.