Els Trastorns de l'Espectre Alcohòlic Fetal centren una jornada a Girona

El servei de Criança Adoptiva d'AD' Iniciatives Socialsva organitzar divendres a Girona la jornada Trastorns de l'espectre alcohòlic fetal (TEAF): Diagnòstic i tractament per abordar l'augment d'infants que presenten TEAF en els darrers anys pel consum d'alcohol durant l'embaràs, un trastorn que suposa un risc d'alteracions del neurodesenvolupament. El repte, però, no és només el diagnòstic, sinó també el seu tractament, seguiment i la seva integració en l'entorn educatiu, relacional i de salut.

A la cita celebrada a l'auditori Josep Irla de la Generalitat hi van intervenir especialistes de l'hospital Clínic i Sant Joan de Déu com el pediatre Óscar Garcia i la psicòloga Marta Astals, així com professionals d'AD' Iniciatives Socials, com la psicòlogia del servei d'adopcions i atenció postadoptiva, Olga Jordà; la terapeuta ocupacional i directora del servei Baula, Maika Tro, i Mario Montero, director del centre ADN.