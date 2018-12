La ultradreta també es mou a Girona

Madrenas ha estat denunciada per VOX per la plaça 1 d´Octubre

Madrenas ha estat denunciada per VOX per la plaça 1 d´Octubre girona

Els espectaculars resultats a les eleccions andaluses els han catapultat al mapa mediàtic -tot i que ja portaven traient el cap des del míting de Vista-Alegre-, però el fenomen de Vox no és exclusiu d'Andalusia. Ja fa mesos que el partit treballa, també des de Catalunya, a favor de «la supressió de l'autonomia de Catalunya i el processament dels sublevats en el cop d'Estat separatista», en paraules del seu programa electoral. I Girona no és l'excepció. El president del partit d'ultradreta a la demarcació és Alberto Tarradas, que al seu compte de Twitter es defineix com a «empordanès, català i espanyol» i amb qui Diari de Girona ha intentat contactar sense èxit. El seu centre de trobada, fins ara, ha estat el bar Cuéllar de Vila-roja, a Girona, on els membres del partit es van reunir diumenge per seguir l'escrutini i celebrar els resultats de les eleccions andaluses. En els darrers mesos, a més, han dut a terme diverses iniciatives -sobretot judicials- contra l'independentisme.

Denúncia a cinc ajuntaments per incomplir la Llei de Banderes

El passat mes de maig, Alberto Tarradas va presentar cinc denúncies a la Subdelegació del Govern a Girona per denunciar els ajuntaments de Camallera, Torroella de Montgrí, Ventalló, Viladamat i Vilopriu «perquè la bandera d'Espanya no oneja a l'exterior d'aquests ajuntaments, ni ocupa un lloc preferent en el seu interior, tal i com exigeix». Aquesta iniciativa s'emmarcava dins de la campanya «Defensa la bandera de tots», que va tenir lloc a tot Catalunya i que convidava els seus afiliats i simpatitzants a «detectar aquells espais públics on no es respectin els símbols nacionals».

Porten Madrenas als jutjats pel canvi de nom de la plaça de la Constitució

Al juliol, Vox va presentar una querella contra l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, per la decisió -aprovada pel plenari municipal- de canviar el nom de la plaça Constitució pel de plaça 1 d'octubre de 2017, així com per la instal·lació d'una placa on es recordava «la brutal agressió de les forces de seguretat espanyoles» durant el referèndum de l'1-O. La querella es va presentar per presumptes delictes d'incitació a l'odi, ultratge a Espanya i als seus símbols, delicte contra l'honor, calúmnies i injúries greus, malversaió de cabals públics i desobediència al Tribunal Constitucional.

Malgrat que la denúncia es va interposar inicialment als jutjats de Girona, va ser remesa al Tribunal Superior de Justícia (TSJC) perquè Madrenas és diputada al Parlament i per tant aforada. El TSJC va registrar la denúncia al mes d'octubre.



Suport a l'hoteler de Blanes que va treure llaços grocs

Al mes d'agost, Vox es va mobilitzar per donar suport al propietari del restaurant Sol d'Or, de Blanes, «en la seva lluita contra la repressió totalitària del separatisme patida pel seu local». L'amo de l'establiment, Manuel García, es va enfrontar als CDR en tirar a terra els llaços grocs que aquests havien penjat prop del seu local. Vox va acompanyar García als jutjats en el seu moment.

Crítiques al bisbat per una exposició a favor de la llibertat dels presos independentistes

A principis de setembre, Vox li va exigir al bisbe de Girona, Francesc Pardo, que «mantingui l'Església neta i allunyada de la política». Ho va fer després que s'inaugurés a Olot, en una zona annexa a l'església parroquial, una exposició amb llaços grocs i una escultura anomenada Llibertat, encarregada per l'ANC. «No és tolerable utilitzar aquests espais per enaltir els criminals colpistes», van escriure a les xarxes socials.

Visita del secretari general del partit a Vila-roja

El dia 30 de setembre, el secretari general de Vox, Javier Ortega-Smith, va visitar Girona i va oferir la conferència La irrenunciable españolidad de Gerona al bar Cuéllar de Vila-roja. El partit ho va recollir a Twitter amb el següent missatge: «Avui hem fet partícep Espanya sencera de la irrenunciable espanyolitat de Girona. I ho hem fet omplint un acte més amb Ortega Smith a Vila-roja. Els gironins ens sentim orgullosos de la nostra pàtria i no renunciarem a ella». També van aprofitar per fer una visita pel barri, profusament decorat amb banderes espanyoles, i el van definir com «el poble gironí de Vila-roja, on l'Espanya Viva s'ha rebelat contra el separatisme».

Suport a la concentració d'avui a la plaça 1 d'Octubre

Vox dona avui un ampli suport a la concentració que ha convocat avui al migdia la plataforma Borbònia a la plaça 1 d'octubre de 2017 de Girona. L'objectiu, diuen, és defensar la Constitució, i per això el partit ha anunciat la presència de Javier Ortega-Smith i ha organitzat autobusos des d'altres punts de la geografia catalana i espanyola per intentar que la convocatòria sigui un èxit. Els CDR ja han fet una contra-convocatòria per mirar d'impedir-ho.