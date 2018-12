Xerrada «Com afrontar el dol per suïcidi» a l'Espai Mémora de Girona

Mémora, a través de la seva Fundació, organitza la xerrada Com afrontar el dol per suïcidi a càrrec de Cecília Borràs, fundadora i presidenta de Després del Suïcidi – Associació de Supervivents (DSAS), el proper dimarts 11 de desembre a partir de les cinc de la tarda a l'Espai de Suport Mémora Trueta – Girona, a l'avinguda de França de Girona, prop de l'hospital Josep Trueta. L'entrada a l'acte és lliure.

A més a més, durant l'acte es presentarà l'Espai de Suport Mémora Trueta – Girona com la nova seu de l'associació Després del Suïcidi a la ciutat. Aquesta entitat va nèixer el 2012 i està integrada per familiars i amics que han viscut la mort d'una persona per suïcidi i que es dedica a donar suport en el procés de dol.

L'objectiu és crear un espai de trobada i reflexió per fer visibles als supervivents i trencar amb el tabú de la mort per suïcidi.