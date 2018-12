Càrregues policials, ferits i un arrestat en l´acte contra VOX

La manifestació dels autoanomenats antifeixistes convocada ahir contra l'acte de la plataforma Borbonia amb el suport de Vox a Girona va acabar amb càrregues policials, ferits, un detingut (posat ja en llibertat) i un investigat.

Els Mossos van carregar dues vegades. El primer cop perquè van tombar les tanques que donaven accés a la plaça de l'U d'Octubre i el segon a la zona del carrer Eiximenis, on va aparèixer Álvaro Marichalar, que assistia a l'acte a favor de la Constitució que comptava amb el suport de Vox, PxC i el PP.

Els dos episodis van deixar un ball de xifres pel que fa als ferits. El SEM (Servei d'Emergències Mèdiques) va assegurar que la manifestació havia acabat amb 18 persones ferides, 15 dels quals Mossos d'Esquadra i tres manifestants. D'entre aquests últims, un va ser donat d'alta in situ i l'altre va quedar ferit lleu per contusions. Unes xifres, però, que divergeixen de les del col·lectiu antifeixista. Segons la CUP, entre els manifestants hi va haver trenta ferits. D'aquests, el Trueta va explicar que va atendre tres persones, de les quals dues van resultar ferides lleus que van rebre l'alta ahir i una en estat greu, que es va quedar en observació.

Una de les persones ferides, una jove de Girona, ahir explicava que va ser envestida a la primera càrrega i que li havien fet mal els Mossos «a la zona del cap», cosa que al seu parer és «il·legal», i també va mostrar contusions a l'esquena pels cops de les defenses de la policia. La noia va assegurar que «per seguretat» un company la va traslladar a l'hospital de Figueres, on va ser atesa de les contusions.

A la zona de l'Eiximenis, un home també va patir ferides molt fortes a la zona del cap i el SEM el va evacuar al Trueta, on segueix ingressat en estat greu. Va ser en el moment que hi va haver llançament d'objectes per part de manifestants -fins i tot taules i cadires d'un bar- i càrregues policials a la zona.