Condemnes per l´acció de la Policia i dels antifeixistes

La mantinal amb diversos incidents a la ciutat de Girona va causar reaccions a nivell gironí però també català.



pere aragonès (ERC)



El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va demanar «ser capaços com a societat de respondre a l'extrema dreta des del pacifisme, el civisme i els valors democràtics». Aragonès va dir, sobre els incidents a Girona, que l'executiu defensa la llibertat d'expressió de tothom, però que totes les manifestacions s'han de desenvolupar «en un marc pacífic, sense violència». Amb tot, va admetre que l'auge de Vox «tensiona» i va dir que la Generalitat farà una valoració de l'actuació dels Mossos. Des d'ERC de Girona es van lamentar els incidents i es va insitir que «tot i la tensió i crispació intencionada d'alguns partits, com a societat hem de ser capaços i capaces de defensar els nostres drets des del pacifisme i la cultura de la no-violència, vingui d'on vingui».

carlos carrizosa (Cs)



El portaveu de Ciutadans (Cs) al Parlament, Carlos Carrizosa, va denunciar els atacs en actes de diferents partits per donar suport a la Constitució. Carrizosa va lamentar els incidents a Girona, així com l'intent de boicot a l'acte que la pròpia formació taronja va celebrar dimecres a Barcelona amb Manuel Valls. Carrizosa va defensar el text com una garantia de «drets i llibertats» que considera que estan avui en risc a Catalunya. «A Girona els comandos que volen evitar que altres es manifestin han provocat greus incidents», va dir. Per contra, segons Carrizosa, la Constitució representa el diàleg «de totes les forces de l'època».

sirvent i salellas (CUP)



La diputada de la CUP Maria Sirvent va criticar que els Mossos se centrin en «protegir els interessos» de persones que defensen «postulats masclistes, feixistes i racistes». «Demanen que dimiteixi Buch i que Torra cessi el conseller per la gestió nefasta al Departament d'Interior», va afirmar. En la mateixa línia, el regidor a Girona Lluc Salellas va denunciar les «càrregues indiscriminades i totalment fora de lloc» dels Mossos. «És injustificable i no es pot permetre», va afirmar.

concepció veray (PPC)

La portaveu del grup municipal del PPC a Girona, Concepció Veray, present a l'acte de Borbonia, va remarcar que «avui –ahir per al lector– es un dia de celebració per commemorar els 40 anys de la Carta Magna que ens garanteix els nostres drets i les nostres llibertats, i ens ha proporcionat democràcia, pau i convivència», va fer una «crida a la calma i a la tranquil·litat» i va demanar, durant l'acte, «als que estan insultant i amenaçant els que avui volem celebrar l'aniversari de la Constitució, que es dissolguin, marxin, ens deixin celebrar la festa en pau».