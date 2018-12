Creu Roja necessita voluntariat per a gent gran, menors i immigració

La Creu Roja de Girona necessita persones voluntàries per treballar en els seus projectes en suport de les persones grans, de la infància i la joventut i del col·lectiu immigrant i refugiat. Aquests són els àmbits de treball en què l'entitat requereix més suport ciutadà, tal com ha remarcat en el marc d'una campanya per atraure voluntariat. En l'actualitat, l'organització humanitària disposa de l'ajuda de més de 2.300 voluntaris a les comarques gironines.

Aquesta crida s'ha acompanyat també d'un missatge d'agraïment als ciutadans que ja s'han implicat en els seus programes socials, cosa que han fet amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat que es commemorava dimecres, 5 de desembre.



Captar voluntariat

En el que respecta a Girona, la Creu Roja va concretar que el seu equip de voluntariat participa en diverses activitats que s'organitzen en una vintena de localitzacions diferents, al voltant de les seves seus locals. L'entitat va posar de manifest que hi ha moltes maneres de contribuir a la seva tasca social, pel que va animar tothom que hi estigui interessat a contactar-hi.

La campanya de la Creu Roja per captar voluntariat s'articula amb l'etiqueta #MilManeresdeVoluntariat a les xarxes socials. Aquest és un exemple d'ús de les plataformes digitals per connectar persones, organitzar-se i col·laborar. Dintre d'aquesta iniciativa, diverses persones voluntàries expliquen els seus motius per ajudar la Creu Roja. L'organització ha creat un web específic on es poden conèixer testimonis personals i trobar els mecanismes per apuntar-se al seu voluntariat.