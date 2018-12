Dies de pessebres i cant coral a Olot

El festival Veus, dedicat al cant coral, la Mostra de Pessebres i el mercat de Nadal, ahir, van convertir-se en pols d'un imant capaç d'atraure milers de persones a Olot. Amb bona temperatura i el cel serè, els carrers van romandre plens tot el dia.

Els aficionats al pessebrisme van poder gaudir dels diorames exposats a l'Hospici, el Museu dels Sants, l'Escola Superior de Disseny i Art d'Olot i can Trincheria. Les exposicions relacionades amb els pessebres estaran obertes fins el dia 6 de gener.

Al costat de les escales de Sant Esteve hi havia les parades de venda de figures d'artesans reconeguts com a seguidors de la tradició pessebrística de la Garrotxa: Joan Montero, Laura Baldrich, Ester Font i altres. A la sala oberta 2 del Museu Comarcal hi ha una mostra de figures de Manel Traité (Figueras 1908-1996) i Josep Traitéi Compte (1935). Segons el comissari de la mostra, Javi Palomo, la segona exposició que cal ressaltar és la de l'escultor Antoni Garrigós (1866-1966). La col·lecció d'Antoni Garrigós exposada al Museu dels Sants és la més important de l'Estat.

El mercat de Nadal va convertir els carrers de la part baixa del Nucli Antic en una gran exhibició de referents al Nadal: torrons d'Agramunt, ginebres, avets, artesania de fusta, roba d'hivern, embotits, flors vermelles, pessebres, arbres i solidaritat amb Càritas Garrotxa. Milers de persones van poder mirar, triar i comprar tot el que es pugui desitjar per celebrar el Nadal.

Sense Nadales no hi ha Nadal i a Olot també hi ha cant coral: el festival Veus. Al matí van tenir lloc els tallers de Ramon Escalé a la sala Torín i a la tarda es va fer l'acte central del festival al Firal Petit. Es tracta d'una activitat que uneix les escoles de música amb els grups de cant coral.