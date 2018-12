ERC denuncia «el mal estat» dels parcs i les zones infantils de Puigcerdà

El grup municipal d'ERC de Puigcerdà ha presentat una denúncia pública per l'estat actual dels parcs i zones infantils i de lleure de la vila. El partit republicà considera que la deixadesa en què es troben alguns dels espais on juga la mainada de la vila pot provocar accidents depenent del lloc on aquests vagin a jugar.

Gronxadors amb cadenes trencades, porteries de futbol amb xarxes malmeses, perímetres trencats, papereres sense bosses, fonts malmeses... i una llarga llista de desperfectes que «denoten la manca absoluta de manteniment, asseguren els republicans. «Una vila com Puigcerdà no es mereix la manca de seguretat en els jocs dels nostres infants ni la pèssima imatge que donem als que ens visiten», apunten, afegint que no és la primera vegada que han denunciat aquesta situació a l'actual equip de govern del municipi.

Des del grup recorden que la darrera vegada que van parlar del tema va ser al ple municipal que es va celebrar el mes d'agost de l'any 2016, en el qual es va acordar que es durien a terme les obres de tancament perimetral d'un dels parcs infantils. Passat un temps, i després d'haver-lo visitat en l'actualitat, des del grup municipal apunten que encara està per arreglar.



Un llistat documentat

Tal com van fer fa unes setmanes amb els cotxes abandonats que havien anat trobant en tota la localitat, ERC ha tornat a fer una llista –aquesta vegada amb els parcs i zones de lleure infantil– on han localitzat algun tipus de problema derivat del manteniment, que creuen que hauria de ser arreglat. Entre els catorze espais que han afegit es poden trobar parcs com el de la Baronia, el de Vilallobent, el de la Closa, el de la plaça del Regne de Mallorca, el de Sant Martí, el de l'avinguda Ramon Condomines o bé, el de l'Estació.