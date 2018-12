L'Ajuntament s'oposa al tancament nocturn del CAP de Ripoll

L'Ajuntament de Ripoll s'ha avançat a la possibilitat que el Departament de Salut tanqui les guàrdies nocturnes del Centre d'Atenció Primària (CAP) del municipi i ha expresat el seu «rotund desacord amb aquesta proposta».

Mitjançant un comunicat, el consistori ha explicat que no ha rebut cap notificació oficial del tancament i que el 28 de novembre va demanar una reunió urgent amb la Conselleria de Salut per expressar «la seva preocupació» davant les informacions oficioses que circulen sobre aquest assumpte. L'Ajuntament de Ripoll ha qualificat d'«imprescindible el servei de guàrdies», perquè Ripoll és la capital de la comarca i concentra gairebé la meitat dels seus habitants, un «motiu suficient per impedir la desaparició d'aquest servei». El govern municipal també va recordar que ja va expressar el seu rebuig al tancament nocturn del CAP, entre les vuit del vespre i les 8 del matí, el 2011.