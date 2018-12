El turisme esportiu de la Costa Brava i el Pirineu de Girona es promociona a Suïssa

Una trentena d'agents de viatges, representants de clubs i associacions esportives i periodistes de mitjans esportius suïssos van assistir a la presentació de la Costa Brava i el Pirineu de Girona com a destinació de turisme esportiu, al Museu Olímpic de Lausana. Posteriorment, a Ginebra, el Patronat va participar per primera vegada a la fira International Sports Convention de Ginebra per promocionar l'oferta esportiva gironina entre clubs, associacions i federacions esportives europees.

D'acord amb l'estratègia promocional dirigida a captar turistes de manera segmentada dels principals mercats europeus per a les destinacions gironines, dimarts passat el Museu Olímpic de Lausana va acollir la presentació de la Costa Brava i el Pirineu de Girona com a destinació de turisme esportiu dirigida a quinze agents de viatges, nou representants de clubs i federacions esportives i sis periodistes de mitjans de comunicació. L'acte va comptar amb la participació de Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme, i Pere Miró, director general del COI. Després de la presentació es va dur a terme una sessió de treball en xarxa (networking) entre els professionals suïssos, tècnics del Patronat de Turisme, Lloret Turisme i Evenia Travel Services, a través de la qual es va poder aprofundir en les peticions i demandes dels programadors de viatges i clubs esportius.

El Club de Màrqueting de Turisme Esportiu, impulsat pel Patronat de Turisme, està format per 45 membres del sector públic que treballen en disciplines esportives diverses com ara el ciclisme de carretera, bicicleta de muntanya (BTT), triatló, atletisme, futbol, natació, esports d'equip, tennis, proves de cros i esports nàutics.

Posteriorment a aquesta acció adreçada a programadors de viatges esportius i prescriptors de l'àrea metropolitana de Lausana, ahir i abans d'ahir el Patronat va assistir per primera vegada a la fira especialitzada International Sports Convention de Ginebra per promocionar l'oferta esportiva gironina i, més específicament, l'oferta de camps de futbol d'entrenament de la demarcació de Girona, juntament amb Catalunya, Lloret Turisme i Evenia Hotels.

En aquesta fira es va contactar amb representants de clubs, federacions i associacions, i es van distribuir materials com ara un catàleg genèric i fullets específics de futbol, natació, triatló i cros.



Cinc municipis amb segell DTE

Les comarques gironines tenen cinc municipis certificats amb el segell DTE (Destinació de Turisme Esportiu) de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya: Banyoles-Pla de l'Estany, Castelló d'Empúries-Empuriabrava, Girona, Lloret de Mar i Blanes, en disciplines diverses que fan palès el pes que té la pràctica esportiva per a la destinació i la creixent importància d'aquest tipus de turisme en tota la demarcació.