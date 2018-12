Marichalar irromp entre els antifeixistes i provoca aldarulls

La plaça de l'U d'octubre de 2017 vivia moments de tensió entre els assistents convocats per la plataforma Antifeixista i els agents dels Mossos d'Esquadra que impedien el pas cap al punt on Borbonia i Vox celebraven el seu acte en favor de la Constitució. De sobte, quan faltaven quinze minuts per a les dotze del migdia va aparèixer el conegut aristòcrata Álvaro de Marichalar, enmig dels concentrats, teòricament per anar a l'acte de Vox. Ràpidament va ser reconegut pels presents, que el van començar a escridassar mentre ell feia marxa enrere pel carrer Eiximenis i posteriorment per la Gran Via de Jaume I fins que va creuar les tanques de seguretat i va anar a l'acte de Vox. Ell, posteriorment, denunciaria cops i lesions en un genoll i en una mà.

Mentrestant, a la cruïlla entre els carrers Eiximenis i Jaume I, la tensió entre manifestats i policies va anar augmentant. Hi havia retrets perquè els Mossos no havien detingut Marichalar acusant-lo de provocador, fins que els Mossos van acabar carregant i els manifestants van llençar les taules i cadires d'una terrassa contra els agents. Enmig de l'enfrontament va caure a plom un home amb un cop molt fort al cap i sagnant amb abundància. Algunes fonts van apuntar que hauria rebut el cop d'una cadira i altres que havia relliscat amb la catifa de fulles que hi havia a terra. L'home va haver de ser atès, en primer terme, per professionals voluntaris del col·lectiu Sanitaris per la República i posteriorment per metges del SEM que el van traslladar a l'hospital Josep Trueta. Al carrer Eiximenis, els metges voluntaris atenien diferents persones que havien patit cops a les cames i als braços.

A la tarda, Álvaro de Marichalar va coincidir amb l'exregidor del PP de Girona i actualment militant del PDeCAT Carles Palomares, amb qui va mantenir una tensa discussió a la terrassa d'un bar.