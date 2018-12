Sant Joan demana limitar a 40 km per hora la velocitat a la travessera de l'N-260

Reduir el límit de velocitat fins a 40 quilòmetres per hora és la mesura que va proposar en l'últim ple l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué, a l'oposició per evitar accidents a la travessera de l'N-260 per la localitat. Roqué va argumentar que l'administració titular de la travessera, el Ministeri de Foment, s'oposa a posar obstacles limitadors de velocitat al pas de la via per la localitat.

També va parlar de la possibilitat de posar cartells electrònics amb avisos de velocitats. Roqué va explicar que ho han mirat i que el preu d'un indicador posat en servei volta els 7.000 euros. L'alcalde ho va considerar excessiu.

Així doncs, l'alternativa que va plantejar l'alcalde és la d'apujar la limitació de velocitat fins a 40 quilòmetres per hora, quan en aquests moments el límit es troba en 50. Roqué va explicar que el Ministeri de Foment està d'acord amb la mesura. Tot i això, Roqué va apuntar que l'Ajuntament haurà de pagar els senyals.

El motiu de l'exposició de Ramon Roqué van ser les queixes dels portaveus dels grups opositors, Sergi Albrich (ERC) i Concepció Formatger (PDeCAT).

Albrich va alertar del fet que les darreres setmanes s'havia assabentat d'almenys tres situacions d'accidents en diferents llocs de la travessera, i va explicar que una noia que menava un cotxet de nadó va estar prop de ser atropellada. Albrich va precisar que un motiu dels accidents és la manca de visibilitat, i va preguntar si s'havia fet alguna gestió per reduir la velocitat per una banda i si es pensava fer alguna actuació per incrementar la seguretat en el tram total de la carretera en el seu pas per Sant Joan.

L'alcalde li va respondre que es tracta d'una travessera feta fa molt de temps i que ara la distribució de la trama urbana fa impossible corregir-ne el traçat. Es tracta d'una travessera amb trams on durant la tardor i l'hivern el sol baix enlluerna i a vegades treu la visibilitat. Roqué va considerar molt complicat trobar solucions als problemes de la travessera de l'N-260.