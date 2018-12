Les autoescoles no volen reviure «el malson» de la vaga

La vaga d'examinadors començarà aquest dilluns. Serà la segona mobilització amb menys d'un any i que, si té un ampli seguiment com l'anterior, pot deixar molts alumnes de la part pràctica del carnet de conduir sense gaires opcions per poder-se'l treure.

A Girona ja hi ha molts estudiants pendents de l'anterior convocatòria i se n'hi sumaran més. De moment la vaga és de deu dies aquest desembre però com ja van amenaçar des del col·lectiu, pot ampliar-se de cara al 2 de gener, amb el retorn de les vacances.

Cal recordar que l'aturada dels treballadors de la DGT (Direcció General de Trànsit) ha arribat perquè el col·lectiu no ha cobrat encara el complement específic que se'ls va prometre i es va aprovar a través dels Pressupostos Generals. El complement específic s'hauria de traduir en un increment mensual del sou de 250 euros i, de moment, tot està pendent de tramitar en un ens d'Hisenda.

Davant d'aquesta realitat, les reaccions al sector de les autoescoles no s'han fet esperar. Si fa uns dies, des de Girona, el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, va assegurar que les autoescoles estan al límit per falta d'examinadors i que veien «molt malament» que es puguin tornar a fer noves aturades perquè el seu col·lectiu és el més perjudicat.

Culpen els polítics

Ara, la Confederació Nacional d'Autoescoles (CNAE) assegura que «l'Administració està obligada a superar l'actual punt mort, abonant amb caràcter immediat als examinadors la pujada salarial aprovada pel Parlament el novembre de l'any passat» i afirmen que «es tracta de saber si tenim veritables governants o obcecats i insensibles buròcrates».

El president de la Confederació, José Miguel Báez, en un comunicat, recorda que s'ha arribat a la situació actual de la mateixa forma que es va arribar amb l'anterior govern del PP. Però insta el Govern de Pedro Sánchez a esmenar l'error o la dificultat tècnica que impedeix fer efectiva l'esmentada pujada salarial. «Ni els ciutadans d'aquest país que necessiten obtenir el permís, ni les autoescoles podem reviure el malson de 2017», afirma.

El màxim responsable de CNAE exigeix a les autoritats que «trobin la manera de salvar l'actual impàs perquè la societat espanyola no els perdonaria que no ho fessin. Si cal un nou acord parlamentari, obtingui'l».

Per la seva banda, des del sindicat Assemblea de Treballadors d'autoescoles assalariats de Catalunya (ATAAC) s'assegura que «la responsabilitat» de la convocatòria d'una vaga «recau sobre la classe política i els alts càrrecs de l'Estat que són incapaços de fer efectiu el compliment de la Llei» i que no els paga el complement específic als examinadors. I afegeixen que els polítics també són responsables «de les conseqüències, les patirem examinadors, treballadors, alumnes i empreses del sector».

Davant d'aquesta situació, asseguren que podrien fer mobilitzacions aquest mateix dilluns. Els examinadors es manifestaran a Madrid per reclamar el seu complement específic.