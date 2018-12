Campdevànol, Ribes, Blanes i l'Escala guanyen dos anys per al Pla de Barris

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha allargat fins al desembre del 2020 el termini perquè els municipis que el 2010 van resultar beneficiaris de la Llei de Barris acabin de redactar els seus projectes. La pròrroga afecta 25 municipis catalans, entre els quals hi ha Blanes, l'Escala, Campdevànol i Ribes de Freser.

Fa vuit anys, la subvenció es va atorgar a 28 consistoris, però només tres (Olot, Salt i l'Hospitalet de Llobregat) han elaborat el projecte dins el període establert, que acaba el proper 31 de desembre.

Per a la millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, es va crear el fons de foment del Programa de barris amb l'objectiu de finançar projectes d'intervenció integral que tinguessin com a objectiu la millora urbanística, social i econòmica de veïnats. Es buscava impulsar-ne la rehabilitació global per evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees, tot afavorint la cohesió social. La convocatòria de 2010 que el Govern ha prorrogat preveia tres línies d'ajuts. D'una banda, el finançament de la meitat de tot el cost dels projectes d'11 municipis de més de 10.000 habitants, entre els quals hi ha Blanes i l'Escala, que projecten millorar els barris s'Auger-Sa Massaneda i el nucli antic, respectivament.

La segona línia d'ajuts es concreta en el 75% del pressupost de 14 projectes amb una població inferior a les 10.000 persones. En aquest bloc hi ha el nucli original de Campdevànol, el barri del pavelló i la connexió amb el carrer Fonderia de Ribes de Freser.



Deures fets a Salt i Olot

Salt, amb els projectes de rehabilitació del centre Salt 70, i el nucli històric d'Olot formaven part del tercer grup, amb subvencions equivalents a la meitat del cost d'unes actuacions que donen continuïtat a projectes endegats en convocatòries anteriors.

Territori i Sostenibilitat va recordar que al juliol ja va prorrogar la convocatòria de 2009.