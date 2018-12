La Creu Roja de Girona recull joguines per als infants més vulnerables

La Creu Roja de Girona ha obert avui la campanya de recollida de joguines per als infants més vulnerables, tal com fa cada any quan s'acosten les festes de Nadal i de Reis. Es demanen joguines noves, sostenibles, no sexistes ni bèl·liques.

Aquest dissabte festiu amb diversos comerços oberts, Creu Roja Joventut ha portat la seva reivindicació al centre de la ciutat de Girona, on ha muntat una carpa en la qual recull joguines i donatius a canvi de participar en alguna de les activitats que ha programat fins a les 8 del vespre. Al matí ha ofert una xocolatada i al llarg del dia ha organitzat jocs o tallers de pintura, a més d'oferir la possibilitat d'aconseguir una entrada per al partit que disputa el club Bàsquet Girona contra l'Alacant.

Aquesta és la 26a edició de la Campanya de Joguines de Creu Roja Joventut, que enguany s'organitza amb el lema «Els seus drets en joc» i que preveu activitats allà on les assemblees locals de l'entitat ho planifiquin. A més d'accions com aquesta, qui vulgui col·laborar en la recollida de joguines es pot adreçar a les seus de l'entitat fins al 4 de gener.