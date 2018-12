El metge farà les guàrdies de Ripoll a l´Hospital de Campdevànol

Les guàrdies mèdiques de nit a Ripoll es faran des de l'Hospital de Campdevànol. És a dir, fins ara les urgències nocturnes les atenia un metge que dormia en un lloc localitzable i, si havia d'atendre alguna malaltia el trucaven i es desplaçava fins al lloc de la necessitat. L'ajuntament s'oposa al tancament de les guàrdies nocturnes al CAP.

A partir d'ara, segons fonts del Departament de Salut, el metge dormirà a l'Hospital de Campdevànol. Això no obstant, la guàrdia serà igualment localitzable. És a dir, si algú truca de nit al 061 perquè pateix, per exemple, unes angines, el metge anirà a casa seva per alleugerir-li la malaltia.

Fonts del Departament de Salut han refermat que les urgències s'atendran igual que fins ara, però han considerat que era millor situar el metge dins d'un entorn sanitari.

L'Ajuntament de Ripoll

L'Ajuntament de Ripoll, fa pocs dies, va publicar un comunicat, en el qual s'oposa a la possibilitat que el Departament de Salut tanqui les guàrdies nocturnes del Centre d'Atenció Primària (CAP) del municipi. Tot i admetre que no ha rebut cap notificació del tancament. L'Ajuntament de Ripoll va qualificar d'imprescindible el servei de guàrdies.

Apunta que Ripoll és la capital de la comarca i concentra gairebé la meitat dels seus habitants. El govern municipal ha recordat que va expressar el seu rebuig al tancament nocturn del CAP, entre les vuit del vespre i les 8 del matí, el 2011.

Patronat

En un dels seus darrers plens, l'Ajuntament de Ripoll va aprovar per unanimitat reclamar un lloc dins del patronat de l'Hospital Comarcal de Campdevànol. També van argumentar que són la localitat amb més habitants i volen estar a la taula que pren les decisions de l'Hospital.