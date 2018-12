La pluja acumulada des de l'1 d'octubre ha doblat els valors habituals a Girona

Les pluges acumulades entre l'1 d'octubre, quan va començar l'any hidrològic (que s'allargarà fins al a 30 de setembre de 2019) i el 4 de desembre han doblat els valors habituals, especialment, en la frança que va de València a Girona. El Servei Meteorològic de Catalunya recentment també ha destacat la gran incidència de les precipitacions a les comarques gironines.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, les pluges han aconseguit un valor mitjà de 206 litres per metre quadrat, la qual cosa suposa un 24% més del normal per a aquest període, que són 166 litres per metre quadrat.

En aquest sentit, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) informa que les precipitacions superen els valors normals en gairebé tota la Península i arxipèlags, excepte en zones del quadrant nord-occidental peninsular, a l'oest de Càceres i de Toledo, al nord de Navarra i Osca i a l'illa de la Gomera.

Segons l'AEMET, entre el 28 de novembre i el 4 de desembre, les precipitacions van afectar la meitat oest i el quadrant nord-est de la península, a les illes de Mallorca, Menorca i La Palma. Es van registrar quantitats superiors als 10 litres per metre quadrat en zones disperses del quadrant nord-occidental peninsular, a Càceres i al nord de Navarra i al País Basc. En la meitat oest de Galícia, es van acumular més de 40 litres per metre quadrat, de manera que es van arribar a superar els 120 litres per metre quadrat a l'interior de la província de la Corunya.