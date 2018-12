Posaran una malla de seguretat a la façana de Sant Esteve d'Olot

El Bisbat de Girona redacta un projecte i busca finançament per fer obres de millora a l'església parroquial de Sant Esteve d'Olot. De moment, posaran ancoratges a l'edifici i més endavant instal·laran una malla de seguretat a la façana.

La façana és un dels monuments més fotografiats de la ciutat. Va ser construïda entre el 1800 i el 1886 per sobre d'una façana anterior. D'estil neoclàssic amb empremta barroca, té com a elements destacats els capitells que decoren la portalada i les tres fornícules buides que guardaven figures de pedra de sant Esteve, de sant Valentí i de santa Sabina, però que el 1936 van ser destruïdes. La intencio és tornar a omplir els espais buits.

El problema actual de la façana és l'erosió de la pedra i el mal estat de les cornisses. Es veu que hi ha un problema de desgast de la pedra que la fa mol sensible a la humitat i l'aigua. Es tracta d'un problema molt comú en edificis antics. La previsió és que les obres de millora no alteraran el funcionament normal de l'església.

Fa menys d'un any, dues arquitectes del Bisbat de Girona i el conservador i restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat van analitzar la façana des d'una grua. Ja llavors van observar que la pedra s'exfolia i que molts dels elements ornamentals estan deteriorats i hi ha risc que caiguin.

La façana de Sant Esteve, en els darrers temps, ha tingut accions de manteniment. Per exemple, van reparar una de les cares dels rellotges.

Fa uns anys, la Comissió de Cultura de la Generalitat va impedir que hi possessin llums perquè el projecte impedia una bona visibilitat del monument.

La millora més important a la façana data del 1905. Llavors van construir les escales i els jardins laterals.