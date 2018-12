Denuncien irregularitats en la selecció de professors interins per part de les direccions

El sindicat docent majoritari a Girona, Ustec·STEs, veu irregularitats en els nomenaments d'urgència, de difícil cobertura i en els procediments selectius de personal interí que depenen de les direccions dels centres educatius, una queixa que dimecres va presentar per escrit als Serveis Territorials d'Ensenyament.

L'incompliment de la normativa, perquè no es detallen característiques de les vacants ofertes o perquè els resultats no s'actualitzen, i la manca de transparència centren la denúncia sindical, que ja s'havia traslladat al director territorial anterior. L'actual, Martí Fonalleras, ha declinat manifestar-se sobre la queixa.

En el seu escrit, Ustec·STEs assegura que la publicació de l'oferta de la majoria de places de difícil cobertura vulnera la normativa, ja que no especifica els detalls de la vacant, i alerta de la dificultat que tenen els aspirants per comprovar que «s'hagin ofert prèviament en dos actes de nomenaments telemàtics» –tal com estableix el sistema. La Conselleria d'Ensenyament informa en el seu web que les adjudicacions de difícil cobertura s'apliquen quan no hi ha candidats per a un lloc de treball i que els docents interessats tenen 48 hores per presentar la seva sol·licitud des que es publica l'anunci.

Pel que fa a l'adjudicació de vacants i substitucions pel procediment d'urgència, la irregularitat detectada pel sindicat consisteix en què la publicació de les places assignades no s'actualitza des de fa més d'un mes, tant pel que fa a primària com a secundària; un fet que fan extensible a la cobertura de places de difícil cobertura, però en aquest cas només a educació secundària.

Finalment, Ustec·STEs qüestiona la selecció d'interins per part de les direccions de centre, perquè el resultat de les adjudicacions a Girona no s'ha publicat mai al web del Departament; a això, el sindicat hi afegeix que «l'enllaç habilitat a aquest efecte condueix erròniament a les adjudicacions d'urgència del passat curs 2017-2018».



Crítica d'opacitat

El delegat d'Ustec·STEs a Girona Raúl Cansado va lamentar l'«opacitat en la publicació de places de difícil cobertura» i, especialment, de les assignades «a dit per les direccions». Sobre les vacants de difícil cobertura, Cansado –que signa la instància adreçada a Fonalleras– va criticar la mesura excepcional amb què la Conselleria d'Ensenyament contracta docents sense especialitat, o mestres de Primària per impartir classe als dos primers cursos d'ESO, «perquè a la borsa de treball no hi ha prou professorat especialista». El representant del sindicat va relacionar aquest fet amb «l'enduriment dels criteris» per mantenir-se al llistat de candidats per fer interinatges i a la implantació dels contractes d'un terç de jornada. El Departament d'Ensenyament a Barcelona tampoc va valorar la queixa del sindicat.