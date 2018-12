Els Agents Rurals fan menys inspeccions de caça, però n'augmenten la seguretat

A menys d'un mes de tancar el 2018, el cos dels Agents Rurals de la Generalitat ha realitzat a les comarques gironines 1.717 inspeccions de caça, de les quals s'han extret 45 comisos i 45 denúncies. Aquesta xifra queda força lluny de les 2.524 actuacions que es van dur a terme el 2017 o, encara més, de les 3.466 de l'any anterior, una explicació que es pot trobar en un nou protocol d'actuació implementat que busca realitzar unes inspeccions més segures i programades.

L'antecedent es troba en l'homicidi que va sacsejar el cos el gener del 2017, quan dos companys d'Aspa van ser assassinats a mans d'un caçador de Vacarisses que no disposava de llicència. «Arran dels fets es va fer una revisió molt profunda dels protocols que va derivar en una manera diferent de treballar. Si en un moment donat es feien les inspeccions amb una sola persona, ara han de ser com a mínim dos o tres», explica el cap de l'Àrea Regional del Cos d'Agents Rurals a Girona, Ignasi de Dalmases, afegint que, a més, «es mantenen pràcticament junts durant tota l'estona».

Un control exhaustiu

Posteriorment, un cop començada la inspecció, una de les primeres coses que es fa és evitar que l'arma quedi fora del tracte de l'agent i la persona. «A partir d'aquí es miren diferents coses: la documentació de l'arma, la del mateix caçador i del dret a poder caçar en aquella zona» apunta el cap dels agents gironins, «també es fa una inspecció de les peces que s'han caçat i dels gossos que els acompanyen». Ignasi de Dalmases explica que algunes vegades aquestes inspeccions poden fer servir diverses tècniques, com per exemple «observar el caçador en qüestió des de la llunyania per veure si comet alguna irregularitat», un període que els pot portar força temps.

Principals motius de denúncia

Durant aquest 2018, el principal factor que encapçala la llista de motius més comuns de denúncia a les comarques de Girona és l'ús d'arts i mètodes de caça prohibits, concretament amb una desena de casos comptabilitzats. De ben a prop el segueix la manca d'identificació i/o registre d'animal de companyia (amb 6 casos), les denúncies per no respectar les zones de seguretat (5) i, finalment, aquelles que fan referència al maltractament animal i la captura, tinença, exhibició i venda de fringíl·lids (ocells cantaires) amb 4 casos registrats.

Aquesta darrera preocupa especialment al cos dels Agents Rurals, ja que durant els darrers anys han vist que, tot i ser considerada una pràctica que no es pot realitzar, es continua mantenint vigent gràcies al mercat que hi ha al darrera. «Encara queden restes d'aquest tipus de caça. Tenim constància que existeix i que es continuen venent exemplars. Hi anem molt al darrere» assegura el cap regional de Girona. Una altra de les denúncies considerades com a comunes ve derivada per un excés de munició. «Hi ha un conveni a l'estat espanyol que diu que hi ha unes limitacions a les armes que s'utilitzen per a la caça. Històricament es podien arribar a fer cinc trets, ara només poden ser tres per les armes semiautomàtiques: dos cartutxos pel carregador i un per la recamara» diu Dalmases.

Tot i tenir, encara, aquests fronts oberts el cap regional de Girona admet, però, que «tota la part documental ha millorat molt». «Així com abans trobàvem un gran nombre de persones que no tenien llicència o assegurança, actualment això ha canviat considerablement» explica.