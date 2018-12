Cinquanta mecenes permeten acabar un curtmetratge banyolí sobre sordceguesa

Cinquanta mecenes han aportat 4.100 euros al documental sobre sordceguesa titulat 5-2=7, que promou la productora banyolina MultiSignes. Tal com ha informat l'empresa, aquests diners s'utilitzaran per finalitzar les gravacions i realitzar el muntatge del documental, així com per fer-ne la màxima difusió possible.

Després que la seva campanya de micromecentatge hagi obtingut una resposta satisfactòria, la productora ja ha iniciat la segona fase de gravacions i ha concertat diverses entrevistes. Al març de 2019 començarà l'edició i el muntatge del documental.

Els codirectors i productors de 5-2=7, Anna Maria Martín i David Riera, preveuen que la producció es preestreni el juliol del 2019. Serà llavors, també, quan els mecenes rebran les seves recompenses per haver col·laborat en el projecte.

Tal com es va indicar en el seu moment, la campanya preveu diverses recompenses per als petits mecenes, que variaran en funció de la quantia de l'aportació; així, poden ser places gratuïtes per realitzar cursos de llengua de signes o poden donar la possibilitat de participar en un taller de conscienciació i d'experimentació sobre la sordceguesa.

5-2=7 és un documental social sobre la sordceguesa, una discapacitat sensorial molt poc coneguda, però que afecta més de 3.000 persones a Catalunya. El documental és un viatge personal a través del testimoni de persones sordcegues que expliquen quins són els seus reptes diaris, exposen les seves necessitats i capacitats i relaten com la sordceguesa els ha canviat la vida.

El treball inclou, també, el testimoni de les persones del seu entorn, de professionals i de tots aquells que els acompanyen en la seva lluita diària.

La crida pública a participar en la producció com a mecenes es va fer a l'octubre, quan els responsables de la productora banyolina Multisignes van recordar que portaven tres anys treballant en el projecte. El seu títol ( 5-2=7 ) fa referència a què, en el metratge, la resta dels dos sentits que falten a les persones sordegues als cinc habituals equivalen a set testimonis.