La consellera d'Empresa inaugura la reforma dels Desmais de Banyoles

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va inaugurar ahir al matí la reforma de la zona coneguda com la dels Desmais a Banyoles, gairebé dos mesos després que el projecte es donés per acabat. En una visita institucional acompanyada per l'alcalde, Miquel Noguer, Chacón va passejar per l'espai i va observar el resultats dels treballs.

Els principals objectius de la intervenció han estat recuperar part del paisatge que s'havia anat degradant amb el pas dels anys i dragar la riera del Vilar, que es desbordava amb facilitat. Es van retirar els desmais malalts o morts, es va recuperar part de la flora i la fauna, es van col·locar passeres de fusta i es va restablir el funcionament de dues fonts històriques.