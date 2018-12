Cursa popular i mercat de joguines a la 23a Fira d'Hivern de Porqueres

Porqueres va acollir fins ahir la 23a edició de la Fira d'Hivern, que s'ha allargat tot el pont i va iniciar el dissabte amb la cursa popular que es ve realitzant des dels inicis del certamen. Al mateix temps, a la plaça Major començava la 16a Fira del Petit Mercader, pensada per a la venda de joguines i la seva reutilització. Per participar-hi, només calia dur una taula petita on posar el material. En paral·lel, durant una part del matí, Càritas també va recollir joguines per a infants desfavorits.

A la tarda i al vespre, es van realitzar dues sessions de l'espectacle de circ UduL, a càrrec de la companyia Los Galindos. El muntatge, que dura una hora, es repeteix aquest migdia a la plaça Major.