L´autopista AP-7 es buida per les protestes a França

Les protestes d'ahir a França van deixar una imatge molt diferent a banda i banda de la frontera. Les manifestacions de París (veure pàgina 28) no van ser les úniques protestes del país veí. A la Catalunya Nord, entre el Voló i Perpinyà es van quedar bloquejats centenars de camions a l'autopista A-9 per les concentracions dels anomenats Armilles Grogues. En canvi, a la Jonquera, l'AP-7 va quedar pràcticament buida.

Els accessos de l'autopista a la Jonquera van ser els primers en quedar tallats, a les nou del matí, i a les dotze del migdia ho feien els de Figueres. La mesura preventiva va deixar una imatge inusual: l'AP-7 es va quedar deserta durant més de vuit hores (en el moment de tancar aquesta edició encara no s'havia reobert). En canvi, davant la restricció, els aparcaments per a camions de la Jonquera, Hostalets de Llers i Vilamalla es van quedar petits.

L'AP-7 va estar tallada en sentit Nord en els 21 quilòmetres que separen Figueres amb la frontera des del migdia, segons va informar el Servei Català de Trànsit. La mesura volia evitar que l'autopista quedés afectada per les protestes contra el govern francès, tal com va passar l'anterior cap de setmana.

Però les manifestacions als peatges d'El Voló i Perpinyà van bloquejar la circulació a la Catalunya Nord, però la Jonquera no va patir les cues quilomètriques del cap de setmana passat (quan es van registrar fins a dinou quilòmetres de retenció).

Una major previsió davant les protestes anunciades va evitar que la frontera es col·lapsés. A les nou del matí ja es van tallar els accessos a l'autopista entre Figueres i La Jonquera, segons va informar la concessionària. Fins les dotze del migdia, l'entrada a l'AP-7 a Hostalets de Llers es va obrir i tancar de forma intermitent en nombroses ocasions, mentre que els accessos a la Jonquera es van mantenir tallats durant tota la jornada.

Al migdia ja no es podia creuar la frontera per l'autopista i els Mossos d'Esquadra desviaven els cotxes per l'N-II, cosa que va provocar mig quilòmetre de retenció puntual a la sortida Figueres Nord. Els transportistes tenien la circulació restringida per la carretera nacional i es van habilitar aparcaments perquè estacionessin els camions. Precisament, aquests pàrquings es van omplir de vehicles d'alt tonatge a l'espera que finalitzessin les protestes i poguessin continuar amb la ruta.

Els problemes es van concentrar entre els peatges d'El Voló i Perpinyà. Un fort dispositiu policial va evitar que es registressin cues a primera hora del matí, però el nombre de manifestants va augmentar al llarg del dia i van acabar arribant a les barreres.

Els manifestants permetien el pas als cotxes i puntualment a algun camió. Les manifestacions a la Catalunya Nord van ocasionar prop de sis quilòmetres de retenció a l'autopista francesa A-9, una xifra que va oscil·lar al llarg del dia, però també es va registrar circulació lenta a les carreteres regionals.

Aquest és el quart cap de setmana que el col·lectiu Armilles Grogues protesta per la pujada d'impostos del govern d'Emmanuel Macron.