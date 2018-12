Un Pont amb molta gent a la muntanya i poca a la Costa Brava

El pont de la Puríssima deixa bona ocupació a les pistes d'esquí i a les comarques interiors de Girona. En concret, els establiments de la Cerdanya, la Garrotxa i el Ripollès han omplert el 80% de places disponibles. La creu, però, se l'emporta la Costa Brava que amb prou feines ha arribat al 40% d'ocupació, malgrat que només la meitat de la flota d'hotels oberta. El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines (FHCG), Antoni Escudero, explica que la Puríssima és un pont on la muntanya és "el destí per excel·lència" i fa un balanç "positiu". "És important que la temporada d'esquí comenci bé perquè els visitants sempre tenen més ganes a l'inici, que no pas quan està acabant", assenyala Escudero.

Satisfacció entre els hostalers gironins, especialment els de les comarques de muntanya. I és que els quatre dies del pont de la Puríssima han deixat bons registres d'ocupació tant a la Garrotxa com el Ripollès i als hotels i restaurants de les pistes d'esquí de la Cerdanya. De fet, la directora comercial de La Molina, Marta Viver, reconeix que estan "molt contents" i explica que si bé només tenien el 20% de l'estació oberta, els visitants han aprofitat per fer altres activitats.

En aquest sentit, Viver posa en valor la dinamització que des de fa anys porta a terme La Molina i les "moltes possibilitats" que ofereix. "Evidentment que necessitem neu, però si tenim ponts amb temps assolellat també som un destí molt apreciat".

La directora comercial concreta que tant els hotels com els restaurants de la zona han vist com s'omplien. "Els diferents establiments que hem consultat coincideixen a dir que en moments ha estat complicat trobar taula per dinar. La gastronomia d'aquí també és un reclam i això ho sabem", assenyala.



Turisme familiar i de l'àrea metropolitana

El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antonio Escudero, explica que el perfil de turista durant aquest pont és sempre el mateix. Família de Barcelona i de l'àrea metropolitana que busca un entorn obert i poder practicar esports i activitats a la natura.

Escudero concreta que malgrat que el pont ha estat de quatre dies, els visitants se n'hi ha estat tres, tot i que valora el fet que "cada vegada gasta més". En aquest sentit, coincideix amb Viver que assegura que el tiquet per persona s'ha incrementat els últims anys.

Tot plegat fa ser optimista el sector de cara a temporada de Nadal, malgrat que habitualment són unes festes que es passen en entorns familiars. Viver assenyala que les nevades que s'esperen pels propers dies han d'incentivar les reserves, tot i que cada vegada hi ha més amants de l'esquí que pugen i baixen el mateix dia, aprofitant la "bona connexió" que ofereix el tren amb les pistes de La Molina.