La puja de la taxa d'escombraries indigna St. Joan de les Abadesses

L'aprovació de les ordenances fiscals per al 2019 a Sant Joan de les Abadesses va deixar al descobert la decepció d'un poble amb la política en matèria de residus a la comarca. Tretze anys després que el municipi s'adherís a la recollida porta a porta, el seu exemple no només no ha servit perquè altres pobles del Ripollès s'hi afegissin, sinó que li suposa un augment de la taxa en gairebé un 25%.

L'alcalde, Ramón Roqué, va justificar l'augment en les condicions del Consell comarcal del Ripollès d'acord amb el nou concurs, en què es comptabilitza el preu en funció dels serveis que s'ofereixen en lloc de les tones recollides. Això ha fet perdre la solidaritat que s'havia establert en l'anterior concurs, més favorable al preu que pagaven als santjoanins. La regidora d'ERC Elisenda Guillaumes, que també és directora general d'Agricultura i Ramaderia, va criticar la pujada afirmant que estava «indignada», assenyalant que el concurs va començar amb mal peu des del primer dia. Creu que es premia «reduir serveis i despeses» en lloc de fer les coses ben fetes. Per això va dir que l'Ajuntament «hauria de defensar a mort el porta a porta» i no acceptar que es penalitzi l'actuació de Sant Joan en lloc de bonificar-la.

Roqué va fer seves les paraules de Guillaumes, matisant que la puja es basa en tres conceptes: el cost dels lixiviats, ja que en el seu moment no es va impermeabilitzar prou bé l'abocador, el del rebuig i el del servei. Va dir que havia defensat el porta a porta «amb discussions fins i tot de mal gust amb altres alcaldes», tot i admetre que la resta de municipis poden apostar per models més simples. I va apuntar que la seva recollida no és la més cara de la comarca.

La millora en el porta a porta és un altre tema pendent. La mateixa Guillaumes va lamentar que només sigui del 60%, «una xifra molt millorable», i Roqué va mostrar-se esperançat que més gent s'hi sumi. En aquest sentit, Concepció Formatger, del PDeCAT, va dir que un percentatge de la població encara no fa bé el reciclatge, però va acceptar que el paper de l'Ajuntament sigui la pedagogia.

Malgrat l'acord dels tres grups del consistori en criticar l'augment de la taxa d'escombraries, finalment es van aprovar les noves ordenances amb el vot a favor de l'equip de govern de MES i en contra de PDeCAT i ERC. A més de l'augment de les escombraries, les ordenances també recollien la congelació de la majoria de taxes i impostos, com l'IBI. També es van adaptar els preus públics de l'alberg, van variar el de les falques publicitàries de l'emissora municipal, i es va derogar el preu del transport de cadàvers, un servei que ja no ofereix l'Ajuntament.