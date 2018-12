2 de febrer Avançament d'edat de jubilació dels agents locals

En aquesta anàlisi feta pel Departament d'Interior també hi ha una dada rellevant, que és que la mitjana d'edat dels efectius és de 45 anys. I és que els cossos locals estan força envellits com han denunciat els sindicats en els últims mesos quan reclamaven l'avançament de l'edat de jubilació, que finalment se'ls serà concedit com ja tenen altres cossos policials arreu d'Espanya i cossos, com el dels Bombers.

Està previst que el Consell de Ministres del 14 de desembre s'aprovi el Reial Decret que així ho regularà i que serà després publicat al BOE (Butlletí Oficila de l'Estat) per tal que entri en vigor la mesura a partir del pròxim 2 de gener, segons fonts sindicals del CSIF. Això permetrà, per tant, que els agents municipals podran plegar als 59 anys a partir de l'any vinent tal com reclamaven històricament.