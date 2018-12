Unes 85.200 urgències ateses a Girona en la campanya de la grip

Els hospitals de les comarques gironines van atendre gairebé 85.200 urgències durant la darrera temporada de grip. Així, els onze hospitals de la província que formen part de la xarxa pública de salut van registrar 16.920 urgències pediàtriques i 68.278 de pacients majors de 15 anys durant l'onada epidèmica de la grip 2017-2018, segons dades de la conselleria de Salut fetes públiques fa uns dies per la secretaria general del Departament, Laura Pelay, arrel d'una pregunta parlamentària del diputat Jorge Soler, del grup parlamentari de Ciutadans.

Segons detalla Pelay, el Pla Integral d'Urgències de Catalunya (PIUC), el dispositiu amb què Salut afronta cada any l'arribada de la grip, es va activar entre el novembre del 2017 i l'abril del 2018 i, en el cas de la regió sanitària de Girona, va suposar una despesa d'1,18 milions d'euros. La majoria, 836.060,16 euros, es van destinar a l'atenció especialitzada als centres hospitalaris, i 339.208 més, a l'atenció sociosanitària.

En total, els plans de contingència territorials que es van desplegar l'any passat a tot Catalunya per millorar l'atenció urgent durant l'hivern van rebre 17,8 milions d'euros addicionals, que van anar destinats a les unitats que reben més pressió assistencial en aquesta època de l'any.

Segons la informació del Departament de Salut, gràcies a aquesta aportació econòmica es van atendre un 6,6% més d'urgències que la temporada anterior, l'atenció als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP) van crèixer un 10,6% i, en canvi, les urgències hospitalàries només un 2%, el que, a parer de la conselleria, «permet observar una tendència a la millora de la utilització dels serveis d'urgències hospitalàries».

En aquest sentit, apunta Pelay, els ingressos directes des dels serveis d'urgències hospitalàries als sociosanitaris es van incrementar un 40% i des dels CUAP es van multiplicar per cinc, descongestionant així els hospitals d'aguts.

15.500 casos al Trueta

Uns 1.920 menors i 6.930 adults van arribar a les urgències dels hospitals gironins derivats des de l'atenció primària.

El centre de la demarcació que va registrar més urgències l'hivern passat va ser l'hospital Josep Trueta de Girona, amb 15.479 casos. De les 3.667 urgències pediàtriques que va atendre el centre de referència de les comarques gironines, 491 hi van arribar derivades des de l'atenció primària i el 7% van requerir ingressar al mateix centre. En el cas de les 11.812 urgències de pacients majors de quinze anys, 1.886 van arribar al servei del Trueta per la derivació d'un ambulatori, un dispensari o des d'un CUAP, com el Güell. Gairebé un de cada cinc pacients adults que van rebre atenció urgent al Trueta durant la campanya gripal, el 19,8%, van acabar-hi ingressant, segons detallen les dades de la conselleria.

Per darrere del Trueta, el segon centre de la regió sanitària de Girona amb més urgències ateses va ser el de Palamós (12.553), seguit del Santa Caterina de Salt (11.330) i el de Calella, amb 10.550. Després vindrien el de Figueres, amb 10.054 i el d'Olot, amb 8.021. Centres més petits, com l'hospital de Campdevànol, van registrar 2.400 urgències i l'hospital transfronterer –que tot i ser a Puigcerdà, no forma part de la regió sanitària de Girona–, 6.211.