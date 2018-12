De ciutadans a cercadors de fonts

El passat mes de maig, des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) es posava en marxa una aplicació que portava per nom: CercaFonts i que permetia aportar informació sobre la ubicació de diferents sortidors naturals d'aigua repartits per tot el territori català. La seva presentació va ser més aviat discreta, però en només sis mesos ha experimentat una crescuda significativa gràcies a les aportacions de la ciutadania, comptant actualment amb un total de 530 entrades fetes per la ciutadania. D'aquesta xifra, una gran part han resultat ser gironines, concretament unes 200, que representen un 40% de totes les entrades esmentades anteriorment.

Desglossat per comarques, el Gironès i el Baix Empordà és on hi ha més fonts marcades, seguit de la Selva, el Pla de l'Estany, la Cerdanya, la Garrotxa o el Ripollès. Les zones de més concentració poden ser per exemple les Gavarres, el Pirineu o algunes serres ubicades en punts més interiors.

L'eina –fruit de la col·laboració institucional– té com un dels seus objectius apropar als usuaris la informació sobre les fonts i, alhora, obtenir-ne de nova gràcies a les dades que aportin els mateixos, i que poden facilitar la localització de noves fonts o millorar les descripcions de les ja catalogades. Aquest feedback entre els mateixos usuaris permet que la base vagi creixent i enriquint-se amb tota la informació entrant.

Així ho explica Sergi Anguita, cap de l'Àrea de Tecnologies de la Informació de l'Institut Cartogràfic, que assegura que «confiaven des del principi que seria una eina amb sentit». Anguita apunta que una base de dades d'aquest tipus requereix un «treball de camp» i que des de l'entitat disposen «d'uns recursos limitats». «Que els usuaris aportin informació, a més de descobrir nous brolladors, permet tenir dades més fiables i, a la vegada, poder-ne actualitzar d'altres com, per exemple, les fotografies de les fonts o el cabal de les mateixes». A més, considera, la sortida pot permetre combinar «la pràctica de l'excursionisme» amb una certa vessant «enfocada al lleure».



Per a tota classe de plataformes

L'aplicació no té cap mena de cost i està disponible tant per a dispositius que funcionen amb el sistema operatiu Android com per a iOs. A partir d'uns punts marcats en blau, la persona que cerca la font accedeix a una pestanya en què pot trobar tota mena d'informació d'aquests brolladors, com el topònim, el mapa amb la seva ubicació, les coordenades d'on es troba, fotografies d'aquesta, l'ús que se li dona en l'actualitat i el cabal que porta. A l'hora d'afegir un sortidor, no es fa de manera immediata, ja que primer ha de passar un procés de filtratge. «Dels punts que es poden visualitzar a la web els taronges són aquells pendents de validar» explica Sergi Anguita.

A més del mapa general, l'aplicació compta també amb un rànquing en què surten els punts de cada usuari, depenent de la quantitat d'entrades que ha publicat cadascun d'ells. De fet, tal com relata el tècnic, des de l'Institut tenen coneixement que hi ha grups molt actius que es dediquen a fer-ho, en una aposta –que tot apunta– que continuarà creixent.