Desconvocada la vaga d´examinadors de la DGT

El comitè de vaga dels examinadors de trànsit ha decidit desconvocar la vaga després de la reunió que han mantingut amb la Direcció General de Trànsit. Tot i l'acord subscrit entre les dues parts, els treballadors amenacen amb tornar a repetir les aturades el pròxim mes de febrer.

Segons una nota enviada als mitjans, el comitè no dona per resolt el conflicte si no "ajornat" ja que si en el primer semestre de l'any 2019 no es modifica la Relació de Llocs de Treball (RLT) amb l'increment retributiu del complement específic, retornaran a les aturades a l'espera d'una solució definitiva.